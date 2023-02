Il Carnevale getta la maschera: i consigli per un imperdibile weekend

Ci attende un weekend variabile dal punto di vista meteorologico, ma pieno di cose da fare e vedere, con molte iniziative di Carnevale. Qui, di seguito, una mini-guida agli appuntamenti in programma da venerdì 17 febbraio 2023 a domenica 19 febbraio 2023 a Lecco e provincia, dal calendario degli eventi di LeccoToday.

MOSTRA DI CADAVERI - Sbarca a Lecco una mostra originale, di veri corpi, dedicata all'anatomia degli esseri umani. Si intitola "Human Bodies" e non va confusa con "Real Bodies" allestita a Milano in Stazione Centrale fino al 26 febbraio. A Lecco l'appuntamento è per sabato 18 febbraio all'NH Hotel.

CARNEVALE A VARENNA - Tra gli eventi carnevaleschi più attesi c'è quello di Varenna in programma sabato 18 febbraio.

CARNEVALONE A LECCO - Dal 19 al 25 febbraio a Lecco si vivrà la settimana del Carnevalone. Tanti gli eventi in programma.

SFILATA DI CARNEVALE A MANDELLO - Tempo di maschere e coriandoli a Mandello. Il Comune e gli oratori organizzano infatti la Festa di Carnevale che si terrà sabato 18 febbraio 2023.

CINEMA -Quasi 60 i titoli in cartellone nelle sale cinematografiche lecchesi, gran parte di prima visione.

