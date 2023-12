"Carole di Natale" in basilica con l'Orchestra Sinfonica di Milano

L'Orchestra Sinfonica di Milano torna a Lecco nel trentennale della sua fondazione. Si terrà infatti mercoledì 20 dicembre alle ore 20.30 nella basilica di San Nicolò il concerto a ingresso gratuito "Carole di Natale" a cura dell'Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal maestro Ruben Jais, con il Coro Sinfonico di Milano diretto da Massimo Fiocchi Malaspina e il coro di voci bianche "I Giovani della Sinfonica di Milano" diretto da Maria Teresa Tramontin.

Le radici nel lontano medioevo

l termine “Carol” trova le sue radici nel lontano medioevo ed era utilizzato, in Inghilterra, per indicare una particolare forma musicale. Le carole di Natale costituiscono un elemento unificante della cultura inglese: una lunga tradizione ben rappresentata dall’appuntamento che ogni anno gli inglesi si danno presso la Chiesa del King’s College di Cambridge. Il programma del concerto presenta la grande varietà che questo genere può offrire e trova spazio nel filone dedicato alla musica classica della stagione teatrale del Comune di Lecco "Il Teatro della Società è in città" e nel calendario "Lecco Magico Natale".

"A Lecco una delle più antiche tradizioni musicali del Natale"

"Un grande ritorno a Lecco, quello dell’Orchestra La Verdi, ora Orchestra sinfonica di Milano, per un grande concerto con cui l’Amministrazione comunale vuole omaggiare la città in occasione del Natale - commenta Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla cultura - Un bel connubio, che unisce la Sinfonica con il coro delle voci bianche, valorizzando giovani talenti e in generale le nuove generazioni. Un concerto che troverà spazio in basilica a ingresso libero e gratuito con l’obiettivo di portare a Lecco una delle più antiche tradizioni musicali del Natale. L’evento, insieme alle altre iniziative di Lecco Magiche Natale, porta in città importanti iniziative di carattere culturale per lecchesi e turisti".

In programma: "The Herold Angels sing", "Merry Christmas, Merry Christmas", "Once in Royal David's City", "Unto Us Is Born a Son", "Star Carol", "Holy Night", "Carol of the Bells", "Christmas Lullaby", "All Things Bright and Beautiful", "Angel's Carol", "The Little Drummer Boy", "Deck the Hall", "The First Nowell", "In Dulci Jubilo", "God Rest You Merry Gentlemen", "O Come, All Ye Faithful".