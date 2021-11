Cinema a Lecco, la programmazione settimanale

Fine settimana ricco di titoli di qualità nelle tre sale cinematografiche lecchesi, per un'offerta in grado di soddisfare le esigenze degli appassionati.

Palladium

Per la seconda settimana consecutiva, alla sala di Castello trovano spazio i nuovi supereroi della Marvel, ridestatisi da un sonno secolare per salvare l'umanità da una nuova minaccia.

Giovedì 18 novembre - "Rassegna del Giovedì" - Tutti pazzi a Tel Aviv (commedia) - ore 21,00

Venerdì 19 novembre - Eternals - ore 21

Sabato 20 novembre - Eternals - ore 21

Domenica 21 novembre - Eternals - ore 16, ore 21

Lunedì 22 novembre - Eternals - ore 21

Nuovo Aquilone

Al cinema Nuovo Aquilone Dopo il tutto esaurito del primo appuntamento con il cineforum di martedì, giovedì 18 novembre si riprende con l'ultima pellicola di Wes Anderson, The French Dispatch, omaggio al giornalismo che fu.

Trama

Arthur Howitzer Jr., figlio del fondatore e proprietario del quotidiano "The Evening Sun" di Liberty (Kansas), ha convinto anni prima il padre a finanziare un supplemento domenicale e ha installato la redazione a Ennui-sur-Blasé. Espatriata in Francia, "Picnic" diventa "The French Dispatch" e copre con stile la cronaca del paese. Perché intorno alla sua scrivania Horowitzer Jr. ha raccolto i migliori giornalisti del suo tempo. Archeologi del quotidiano, "inseguono" su campo il soggetto che gli è stato assegnato: una contestazione studentesca che volge in idillio, l'indagine di un commissario sulla pista dei rapitori di suo figlio, un artista psicotico e galeotto innamorato della sua secondina, il necrologio di Arthur Howitzer Jr, che ha posato la penna. E l'ultimo numero sarà un'antologia di articoli, i migliori, dedicata a lui. Si stampi.

La programmazione

Giovedì 18 novembre - The French Dispatch - ore 21

Venerdì 19 novembre - The French Dispatch - ore 21

Sabato 20 novembre - The French Dispatch - ore 21

Domenica 21 novembre - The French Dispatch - ore 17.30; ore 21