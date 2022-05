Commedie famigliari e il dramma di Aldo Moro: cosa c'è al cinema a Lecco

A maggio si può scegliere un bel film da guardare al cinema (ancora dotati di Green Pass in base alle ultime disposizioni). Ecco cosa propongono questa settimana le tre sale della città.

Palladium

Al Palladium, per le prime visioni, spazio a Io e Lulù, opera prima di Channing Tatum, un family film non banale e divertente. Si scaldano già i motori per l'atteso Top Gun Maverick in sala la prossima settimana.

La trama

Il ranger dell'esercito Briggs e il suo compagno a quattro zampe, un pastore belga di nome Lulu, partono per arrivare in tempo al funerale di un buon amico, lungo la costa del Pacifico.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 19 maggio Io e Lulù ore 21

Venerdì 20 maggio Io e Lulù ore 21

Sabato 21 maggio Io e Lulù ore 21

Domenica 22 maggio Io e Lulù ore 16-21

Lunedì 23 maggio Io e Lulù ore 21

Nuovo Aquilone

Sullo schermo del Nuovo Aquilone, da giovedì a domenica, è il 1978. Esterno notte, l'ultimo film di Marco Bellocchio, racconta l'Italia divisa degli "anni di piombo": da una parte le Brigate Rosse, organizzazione armate extraparlamentari, dall'altra lo Stato. Aldo Moro (Fabrizio Gifuni), presidente Dc, è il principale fautore di un accordo di governo tra il suo partito e il Pci, ma il giorno dell'insediamento viene rapito con un agguato che ne annienta l'intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato.

La trama

Aldo Moro viene rapito con un agguato che ne annienta l'intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti: cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un'automobile nel pieno centro di Roma, esattamente a metà strada tra la sede della Dc e quella del Pci.

La programmazione

Giovedì 19 maggio Esterno notte ore 21

Venerdì 20 maggio Esterno notte ore 21

Sabato 21 maggio Esterno notte II ore 21

Domenica 22 maggio Esterno notte ore 17.30-21

Cenacolo

Al Cenacolo francescano proseguono le proiezioni di cineforum: il 18 maggio West Side Story (ore 15-21) di Steven Spielberg, il 21 maggio il film di animazione Ernest & Celestine (ore 16).