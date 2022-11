Nelle sale cinematografiche del territorio una cinquantina di spettacoli

Un altro weekend di grande interesse nelle undici sale cinematografiche lecchesi. La proposta fra città e territorio, nella prossima settimana a partire da oggi, giovedì, sfiora i cinquanta titoli, gran parte in prima visione.

Lecco città

Al Palladium arriva il film di Donato Carrisi Io sono l'abisso basato sull'omonimo romanzo del 2020 dello stesso Carrisi, mentre per le famiglie prosegue la programmazione del simpatico Il talento di Mr Crocodile. Per i Giovedì del Palladium c'è Lunana: il villaggio alla fine del mondo.

La trama de Io sono l'abisso

L’Uomo che pulisce pensa che si possono ricavare un sacco di segreti dai rifiuti. Perché la gente tende a mentire; la spazzatura, invece, non mente mai. L’Uomo che pulisce credeva di essere invisibile finché non ha incontrato la Ragazzina col ciuffo viola. La Ragazzina col ciuffo viola irrompe nella sua vita ordinata perché solo un angelo cattivo può salvarla adesso. Intanto, la Cacciatrice sa che là fuori c’è qualcuno che uccide le donne dai capelli biondi. Anche se nessuno le crede, lei lo sa. Ciò che non sa, invece, è che c’è qualcosa di malvagio che si nasconde dietro la porta verde. La verità sta in fondo a un abisso buio e profondissimo.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 3 novembre Lunana: il villaggio alla fine del mondo ore 21

Venerdì 4 novembre Io sono l'abisso ore 21 (prima visione)

Sabato 5 novembre Il talento di Mr. Crocodile ore 18 (prima visione)

Sabato 5 novembre Io sono l'abisso ore 21 (prima visione)

Domenica 6 novembre Il talento di Mr. Crocodile ore 16, ore 18 (prima visione)

Domenica 6 novembre Io sono l'abisso ore 21 (prima visione)

Lunedì 7 novembre Io sono l'abisso ore 21 (prima visione)

La stranezza resta in programma al Nuovo Aquilone. La commedia di Roberto Andò con Toni Sevillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone è in sala da giovedì 3 novembre a domenica 6. L'opera è stata presentata alla XVII edizione della festa del cinema di Roma 2022 nella sezione Grand public.

La trama de La stranezza

L'opera è ambientata nel 1920, anno in cui Luigi Pirandello (Servillo), durante un viaggio in Sicilia, incontra Onofrio Principato e Sebastiano Vella (Ficarra e Picone), due teatranti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L'incontro tra il geniale autore e i due dilettanti porterà grandi sorprese.

La programmazione

Giovedì 3 novembre La stranezza ore 21 (prima visione)

Venerdì 4 novembre La stranezza ore 21 (prima visione)

Sabato 5 novembre La stranezza ore 21 (prima visione)

Domenica 6 novembre La stranezza ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Al Cenacolo Francescano per il cineforum, mercoledì 9 novembre, in calendario c'è Il matrimonio di Rosa.

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 3 novembre La fiera delle illusioni ore 21

Sabato 5 novembre Black Adam ore 21 (prima visione)

Domenica 6 novembre Black Adam ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 3 novembre Elvis ore 21 (prima visione)

Venerdì 4 novembre Elvis ore 21 (prima visione)

Sabato 5 novembre Il ragazzo e la tigre ore 21 (prima visione)

Domenica 6 novembre Il ragazzo e la tigre ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 7 novembre La mia ombra è tua ore 21 (prima visione)

Martedì 8 novembre La mia ombra è tua ore 21 (prima visione)

Mercoledì 9 novembre La mia ombra è tua ore 15, ore 21 (prima visione)

Auditorium Casatenovo

Sabato 5 novembre La stranezza ore 21 (prima visione)

Domenica 6 novembre La stranezza ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Sabato 5 novembre Il talento di Mr. Crocodile ore 21 (prima visione)

Domenica 6 novembre Il talento di Mr. Crocodile ore 17 (prima visione)

Domenica 6 novembre Il colibrì ore 21 (prima visione)

Mercoledì 9 novembre Maigret ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 3 novembre Il marito invisibile, ore 21

Venerdì 4 novembre Dante ore 21 (prima visione)

Sabato 5 novembre Dante ore 21 (prima visione)

Domenica 6 novembre Dante ore 18 (prima visione)

Lunedì 7 novembre Calcinculo ore 15, ore 21

Cineteatro Chiesa di Merate

Venerdì 4 novembre Il colibrì ore 21 (prima visione)

Sabato 5 novembre Il colibrì ore 21 (prima visione)

Domenica 6 novembre Il colibrì ore 18 (prima visione)

Cineteatro F. De Andrè Mandello

Giovedì 3 novembre Giorni d'estate, ore 21

Jolly Olginate

Venerdì 4 novembre Il colibrì ore 21 (prima visione)

Sabato 5 novembre Il colibrì ore 21 (prima visione)

Domenica 6 novembre Il colibrì ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 7 novembre Promises ore 15, ore 21