Al cinema nella settimana dell'Epifania: cosa c'è nelle sale lecchesi

Anche a inizio 2022 è possibile godersi una bella serata al cinema, naturalmente con mascherina Ffp2 e Green pass, come stabilito dal recente decreto legge in materia di contenimento del contagio di Covid-19. Ecco cosa sarà a disposizione del pubblico nelle tre sale della città.

Palladium

Al Palladium continua la proiezione di Matrix Resurrections, nuovo capitolo della celebre saga di fantascienza. Giovedì 6 gennaio e domenica 9 gennaio sarà la volta di Me contro te. Il film realizzato dalla celebre coppia di youtuber amata dai più piccoli ch everrà proposto alle ore 16.

La trama

Nuovo film di Sofì e Luì: Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo! In questo terzo capitolo vivranno un avventura finiranno in Egitto insieme al loro nemico il Signor S e Perfidia! Il loro amico Pongo li aiuterà a tornare nel presente insieme alle Fate e gli Scienziati! Luì scopre di avere un grande potere e Sofì ormai è una vera fata! Ci saranno quattro nuove canzoni da cantare e ballare! Nel trailer potete già sentire qualcosa.

Il trailer

La programmazione

Martedì 4 gennaio Matrix Resurrections ore 21

Mercoledì 5 gennaio Matrix Resurrections ore 21

Giovedì 6 gennaio Me contro te. Il film 3 - Persi nel tempo ore 16

Giovedì 6 gennaio Matrix Resurrections ore 18, 21

Venerdì 7 gennaio Matrix Resurrections ore 21

Sabato 8 gennaio Matrix Resurrections ore 21

Domenica 9 gennaio Me contro te. Il film 3 - Persi nel tempo ore 16

Domenica 9 gennaio Matrix Resurrections ore 21

Lunedì 10 gennaio Matrix Resurrections ore 21

Nuovo Aquilone

Doppia proiezione al Nuovo Aquilone, con Il capo perfetto interpretato da Javier Bardem che rappresenterà la Spagna agli Oscar, mentre prosegue la proiezione del musical di animazione Sing 2 in orario pomeridiano.

La trama

Probabilmente i buoni capi di azienda non esistono. Il film si svolge all'interno e intorno alla fabbrica Blancos, dove tutte le cose devono essere sempre in equilibrio. Dopotutto, producono bilance di tutte le forme e dimensioni. Lì, il capo apparentemente benevolo, Blanco, sta preparando la sua forza lavoro per un'imminente ispezione da parte di un gruppo in visita alle imprese locali per selezionarne una per un premio prestigioso. Ma far sembrare un'azienda in equilibrio e meritevole di un premio, non è una cosa semplice soprattutto se il capo è incline ai disastri.

La programmazione

Mercoledì 5 gennaio Il capo perfetto ore 21

Giovedì 6 gennaio Sing 2 ore 16

Giovedì 6 gennaio Il capo perfetto ore 21

Venerdì 7 gennaio Il capo perfetto ore 21

Sabato 8 gennaio Sing 2 ore 16

Sabato 8 gennaio Il capo perfetto ore 21

Domenica 9 gennaio Sing 2 ore 16

Domenica 9 gennaio Il capo perfetto ore 21