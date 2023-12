Mentre si avvicinano le festività e sono pronti a entrare in sala titoli come gli attesi Wish o Wonka, resiste Cento domeniche di Antonio Albanese ancora in cartellone in diversi cinema. Spazio, come film della settimana, a Ferrari di Michael Mann per tutti gli appassionati della storia della F1 e del mito della Rossa.

La trama di Ferrari

Una biografia del magnate dell'automobile Enzo Ferrari, la cui famiglia ha ridefinito l'idea di auto sportiva italiana ad alte prestazioni e ha dato vita il concetto di Formula Uno.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Dopo sette settimane cede infine il passo il film di Paola Cortellesi C'è ancora domani. Anche se in ritardo rispetto all'uscita annunciata, viene proposto in prima visione il film Napoleon, kolossal di Ridley Scott. Prosegue la programmazione del film di animzione Prendi il volo.

Venerdì 15/12 Napoleon ore 21 (prima visione)

Sabato 16/12 Prendi il volo ore 18 (prima visione)

Sabato 16/12 Napoleon ore 21 (prima visione)

Domenica 17/12 Prendi il volo ore 18 (prima visione)

Domenica 17/12 Napoleon ore 21 (prima visione)

Lunedì 18/12 Napoleon ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone arriva il film biografico sul grande Enzo Ferrari e sulla nascita del mito del Cavallino, con un regista d'eccezione quale Michael Mann. Torna in sala il capolavoro di Kieslowski.

Giovedì 14/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Venerdì 15/12 Ferrari ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Sabato 16/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Domenica 17/12 Ferrari ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 16/12 Tre colori - Film Blu ore 21

Martedì 19/12 Il giuramento di Pamfir ore 15, ore 21

Cenacolo Francescano

Nessun titolo in programmazione

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 14/12 Following ore 21

Sabato 16/12 Cento domeniche ore 16.30 (prima visione)

Domenica 17/12 Cento domeniche ore 16.30 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 14/12 L'imprevedibile viaggio di Harold Fry ore 21

Venerdì 15/12 L'imprevedibile viaggio di Harold Fry ore 21

Lunedì 18/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Martedì 19/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Mercoledì 20/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Auditorium Casatenovo

Sabato 16/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 17/12 Cento domeniche ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Sabato 16/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 17/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 14/12 Killers od the flower moon ore 15, ore 20.30

Venerdì 15/12 Anatomia di un caduta ore 21**

Sabato 16/12 Prendi il volo ore 17 (prima visione)

Sabato 16/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 17/12 Prendi il volo ore 14.30, ore 16.15 (prima visione)

Domenica 17/12 Cento domeniche ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 18/12 Anatomia di un caduta ore 21

Martedì 19/12 Cento domeniche ore 15*, ore 21* (prima visione)

* ingresso per tutti a 5 euro

** presentazione e commento di Gabriele Lingiardi, giornalista e critico cinematografico

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 15/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Sabato 16/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 17/12 Cento domeniche ore 18 (prima visione)

Lunedì 18/12 Foto di famiglia ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 14/12 Il più bel secolo della mia vita ore 21

Jolly Olginate

Venerdì 15/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Sabato 16/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 17/12 Cento domeniche ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 18/12 Jeanne Du Barry - La favorita del Re ore 15, ore 21

Sala Sironi di Osnago

Sabato 16/12 Un colpo di fortuna - Coup de Chance ore 21* (prima visione)

Domenica 17/12 Un colpo di fortuna - Coup de Chance ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 18/12 Un colpo di fortuna - Coup de Chance ore 21** (prima visione)

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** In lingua originale (francese) con sottotitoli in italiano