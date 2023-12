Wonka, il nuovo Disney, Ficarra e Picone: Natale e Santo Stefano al cinema

Sono tantissimi gli spettacoli cinematografici in programmazione da oggi fino a mercoledì prossimo, attraversando l'intero weekend di Natale. Con Wonka, Wish, Ferrari, Santocielo di Ficarra e Picone e altre prime visioni più ricercate quali la giapponese Il male non esiste o Foglie al vento non manca la scelta alla Vigilia, il 25 dicembre e a Santo Stefano. Ecco quando e come non perdersi i propri film preferiti.

La trama di Wish

Wish è il nuovo film Walt Disney Animation Studios che accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Lecco città

Palladium

Una doppia proposta quella pensata dai volontari del Palladium per le festività di Natale che mette al centro le famiglie e i più piccini. C'è Wish, atteso film di animzione Disney, ma anche una nuova versione di Willy Wonka, con l'idolo dei giovanissimi Timothée Chalamet.

Giovedì 21/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Venerdì 22/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Sabato 23/12 Wish ore 18 (prima visione)

Sabato 23/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Lunedì 25/12 Wish ore 18.30 (prima visione)

Lunedì 25/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Martedì 26/12 Wish ore 18.30 (prima visione)

Martedì 26/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Mercoledì 27/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone arriva il film biografico sul grande Enzo Ferrari e sulla nascita del mito del Cavallino, con un regista d'eccezione quale Michael Mann. Torna in sala il capolavoro di Kieslowski.

Giovedì 21/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Venerdì 22/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Sabato 23/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Lunedì 25/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Martedì 26/12 Ferrari ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Cenacolo Francescano

Nessun titolo in programmazione

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Nessun titolo in programmazione

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 21/12 Santocielo ore 21 (prima visione)

Sabato 23/12 Santocielo ore 21 (prima visione)

Lunedì 25/12 Santocielo ore 16, ore 21 (prima visione)

Martedì 26/12 Santocielo ore 16, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 20/12 Santocielo ore 21 (prima visione)

Auditorium Casatenovo

Sabato 23/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Domenica 24/12 Ferrari ore 16 (prima visione)

Lunedì 25/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Martedì 26/12 Ferrari ore 16, ore ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Lunedì 25/12 Wish ore 21 (prima visione)

Martedì 26/12 Wish ore 17, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 27/12 Comandante ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Sabato 23/12 Wish ore 17 (prima visione)

Sabato 23/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Domenica 24/12 Wish ore 16.30, ore 18.15 (prima visione)

Domenica 24/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Lunedì 25/12 Wish ore 19 (prima visione)

?Lunedì 25/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Martedì 26/12 Wish ore 16.30, ore 18.15 (prima visione)

Martedì 26/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Mercoledì 27/12 Wish ore 18 (prima visione)

Mercoledì 27/12 Ferrari ore 21 (prima visione)

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 22/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Sabato 23/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Lunedì 25/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Martedì 26/12 Wonka ore 18, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 27/12 Wonka ore 18 (prima visione)

Cineteatro De André Mandello

Nessun titolo in programmazione

Jolly Olginate

Venerdì 22 Wish ore 21 (prima visione)

Sabato 23/12 Wish ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 26/12 Wish ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 23/12 Il male non esiste ore 21 (prima visione)

Martedì 26/12 Foglie al vento ore 21 (prima visione)

Mercoledì 27/12 Foglie al vento ore 21 (prima visione