Cinema: Antonio Albanese protagonista del weekend nelle sale

I prossimi giorni nel Lecchese saranno contrassegnati da numerose prime visioni interessanti. Come film della settimana abbiamo scelto l'ultimo lavoro di Antonio Albanese.

La trama di Cento domeniche

Da commedia gentile ad angosciante tragedia: Antonio Albanese torna nei suoi luoghi d'origine, nel Lecchese, con un film che sa unire l'urgenza del racconto alla sincerità d'esecuzione. I sogni infranti dei piccoli risparmiatori traditi dalle banche di fiducia.

Il trailer

Lecco città

Palladium

A furor di popolo prosegue in prima visione il film esordio alla regia di Paola Cortellesi C'è ancora domani. Il film si conferma un fenomeno praticamente unico nel suo genere. Non solo ha ricevuto ben tre riconoscimenti all'ultimo Festival del Cinema di Roma, confermandosi un film di grande qualità, ma guida anche il box-office italiano per il terzo weekend consecutivo, chiudendo con incassi nuovamente in crescita rispetto al precedente. Per il 56° compleanno della sala di Castello il film è offerto a 5 euro.

Giovedì 23/11 Emily ore 21

Venerdì 24/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 25/11 C'è ancora domani ore 21* (prima visione)

Domenica 26/11 C'è ancora domani ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

* ingresso per tutti a 5 euro

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone sbarca l'ultimo atteso film di Antonio Albanese, Cento Domeniche. L'attore/regista di Olginate sarà presente in sala venerdì alle 17.30 e alle 21.

Giovedì 23/11 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Venerdì 24/11 Cento domeniche ore 17.30*, ore 21* (prima visione)

Sabato 25/11 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 26/11 Cento domeniche ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 28/11 Decision to leave ore 15, ore 21

** Presenza del regista in sala

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 29/11 Una donna chiamata Maixabel? ore 15, orer 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Giovedì 23/11 Il supplente ore 21

Venerdì 24/11 A passo d'uomo ore 21 (prima visione)

Sabato 25/11 A passo d'uomo ore 21 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 23/11 Last film show ore 21

Venerdì 24/11 Last film show ore 21

Sabato 25/11 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 26/11 Cento domeniche ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 28/11 Il sapore della felicità ore 21

Mercoledì 29/11 Il sapore della felicità ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Sabato 25/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 26/11 C'è ancora domani ore 16, ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 24/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 25/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 26/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Mercoledì 29/11 Dogman ore 21

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Venerdì 24/11 Foto di famiglia ore 21

Sabato 25/11 C'è ancora domani ore 16.30 (prima visione)

Domenica 26/11 C'è ancora domani ore 16, ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/11 Foto di famiglia ore 21

Martedì 28/11 C'è ancora domani ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 29/11 Picasso - Un ribelle a Parigi ore 20.45 **

* ingresso per tutti a 5 euro

** Ingresso a 10 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 24/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 25/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 26/11 C'è ancora domani ore 18 (prima visione)

Lunedì 27/11 Mi fanno male i capelli ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 23/11 L'ordine del tempo ore 21

Sabato 25/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Domenica 26/11 Comandante ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/11 Comandante ore 21 (prima visione)

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 24/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 25/11 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 26/11 C'è ancora domani ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 27/11 L'ordine del tempo ore 15, ore 21

Martedì 28/11 Picasso - Un ribelle a Parigi ore 21*

* Ingresso a 10 euro

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Sabato 25/11 The old oak ore 21* (prima visione)

Domenica 26/11 The old oak ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 27/11 The old oak ore 15, ore 21**

Mercoledì 29/11 Enzo Jannacci - Vengo anch'io ore 21

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano