Anche a San Silvestro e Capodanno film per tutti i gusti nei cinema lecchesi

Non si ferma l'attività dei cinema nelle sale lecchesi, nemmeno per Capodanno. Persino nel pomeriggio di San Silvestro ci sarà occasione di recarsi a guardare un bel film in prima visione. Come titolo della settimana segnaliamo Santocielo con Ficarra e Picone, ma continua la programmazione di Wonka e di Wish, mentre escono Un colpo di fortuna di Woody Allen e Come può uno scoglio con Pio e Amedeo.

La trama di Santocielo

Aristide è un angelo adibito all'ufficio smistamento preghiere che sogna un trasferimento nel coro dell'Altissimo. Durante un'assemblea del consesso dei cherubini si vota se eliminare l'umanità con un diluvio universale definitivo per punirla della sua scelleratezza, o mandare sulla terra un nuovo messia come ultima possibilità prima dell'estinzione. La spunta la seconda opzione, e qualcuno dovrà scendere a ingravidare una donna con il nuovo figlio di Dio. Aristide si dà volontario, sperando che quella sia la sua occasione di ottenere in premio l'ambita promozione al coro angelico: una volta atterrato, dovrà posare la mano sul ventre di una prescelta, e il gioco sarà fatto. Ma per una serie di equivoci finirà invece per toccare il ventre di Nicola, un vicepreside in rotta con la moglie, che si ritroverà incinto del messia. E per poter tornare in Paradiso Aristide dovrà trovare il modo di riparare il guaio commesso.

Lecco città

Palladium

Una doppia proposta quella pensata dai volontari del Palladium per le festività che mette al centro le famiglie e i più piccini. C'è Wish, atteso film di animzione Disney, ma anche una nuova versione di Willy Wonka, con l'idolo dei giovanissimi Timothée Chalamet.

Giovedì 28/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Venerdì 29/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Sabato 30/12 Wish ore 17 (prima visione)

Sabato 30/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone torna Woody Allen con l'ennesimo film di una carriera straordinaria. Un colpo di fortuna è l'ultimo titolo diretto dal maestro.

Giovedì 28/12 Un colpo di fortuna ore 21 (prima visione)

Venerdì 29/12 Un colpo di fortuna ore 21 (prima visione)

Sabato 30/12 Un colpo di fortuna ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/01 Un colpo di fortuna ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 02/01 Un colpo di fortuna ore 21 (prima visione)

Cenacolo Francescano

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 28/12 Santocielo ore 21 (prima visione)

Venerdì 29/12 Santocielo ore 21 (prima visione)

Sabato 30/12 Santocielo ore 21 (prima visione)

Domenica 31/12 Santocielo ore 15.30 (prima visione)

Lunedì 01/01 Santocielo ore 16, ore 21 (prima visione)

Martedì 02/01 Killers of the flower moon ore 21

Mercoledì 03/01 Killers of the flower moon ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Cinema Bellano

Venerdì 29/12 Wish ore 21 (prima visione)

Sabato 30/12 Wish ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/01 Wish ore 17, ore 21 (prima visione)

Mercoledì 03/01 Diabolik - Chi sei? ore 21

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Venerdì 29/12 Come può uno scoglio ore 21 (prima visione)

Sabato 30/12 Wish ore 17 (prima visione)

Sabato 30/12 Come può uno scoglio ore 21 (prima visione)

Domenica 31/12 Wish ore 16.30 (prima visione)

Domenica 31/12 Come può uno scoglio ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/01 Wish ore 16.30 (prima visione)

Lunedì 01/01 Come può uno scoglio ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Martedì 02/01 Come può uno scoglio ore 15*, ore 21* (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 29/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Sabato 30/12 Wonka ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 01/01 Wonka ore 18 (prima visione)

Cineteatro De André Mandello

Jolly Olginate

Giovedì 28/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Venerdì 29/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Sabato 30/12 Wish ore 16.30 (prima visione)

Sabato 30/12 Wonka ore 21 (prima visione)

Domenica 31/12 Wish ore 16.30 (prima visione)

Lunedì 01/01 Wish ore 16.30 (prima visione)

Lunedì 01/01 Wonka ore 20.30 (prima visione)

Sala Sironi di Osnago

Sabato 30/12 Foglie al vento ore 21* (prima visione)

Domenica 31/12 Prendi il volo ore 16 (prima visione)

Domenica 31/12 Foglie al vento ore 18.15 (prima visione)

Lunedì 01/01 Foglie al vento ore 21 (prima visione)

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo