Il lecchese Antonio Albanese 'entra' in quasi tutti i cinema lecchesi

Settimana a pieno regime per le sale cinematografiche lecchesi: il titolo di punto è ancora il film di Antonio Albanese (nella foto con don Davide Milani) Un mondo a parte, campione d'incassi e fuori in quasi tutti i cinema. Spazio però ad altre prime visioni, tra le quali spicca il documentario sulla vita dell'eccentrico artista Edward Hopper.

La trama di Hopper - Una storia d'amore americana

Quella di Hopper è un'America popolare, silenziosa e misteriosa, capace di influenzare artisti come Rothko e Banksy, registi come Alfred Hitchcock e David Lynch, ma anche fotografi e musicisti. Chi era davvero questo artista riflessivo e maestro della narrazione chiamato Edward Hopper? E come ha fatto un illustratore in difficoltà a creare una tale quantità di capolavori in grado di parlare alle persone comuni così come agli esperti e capace di raccontare il tema del silenzio, dell'attesa e della solitudine? Il documentario diretto da Phil Grabsky analizza a fondo l'arte di Hopper (1882-1967), la sua vita e le sue relazioni personali.

Il trailer

Palladium

In programma due prime visioni: prende il suo spazio nel weekend il film di Antonio Albanese Un mondo a parte. Domenica ancora un passaggio per l'acclamato quarto capitolo di Kung Fu Panda.

Venerdì 05/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Sabato 06/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 07/04 Kung Fu Panda 4 ore 16 (prima visione)

Domenica 07/04 Un mondo a parte ore 18.30, ore 21 (prima visione)

Lunedì 08/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

L'atteso nuovo film di Antonio Albanese con Virginia Raffaele è ancora in sala. Per 'In aut', progetti condivisi per l'autismo, sarà proiettato un drammatico del 2012 con Tom Hanks.

Giovedì 04/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Venerdì 05/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Sabato 06/04 Molto forte, incredibilmente vicino ore 17

Sabato 06/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 07/04 Un mondo a parte ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 09/04 Perfect days ore 15, ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 10/04 Ferrari ore 15, ore 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 06/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 07/04 Un mondo a parte ore 14.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 04/04 One life ore 21

Venerdì 05/04 One life ore 21

Sabato 06/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 07/04 Un mondo a parte ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 09/04 Palazzina Laf ore 21

Mercoledì 10/04 Palazzina Laf ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Giovedì 04/04 50 km all'ora ore 15

Sabato 06/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 07/04 Un mondo a parte ore 16, ore 21 (prima visione)

Lunedì 08/04 Poor things ore 21*

* in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano

_____________________

Cinema Bellano

Venerdì 05/04 The Holdovers ore 21

Sabato 06/04 Race for glory Audi vs Lancia ore 21 (prima visione)

Domenica 07/04 Emma e il giaguaro nero ore 17 (prima visione)

Domenica 07/04 Race for glory Audi vs Lancia ore 21 (prima visione)

Mercoledì 10/04 Food for profit ore 21 Food for profit (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 04/04 A dire il vero ore 15, ore 21

Venerdì 05/04 Green border ore 21

Sabato 06/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 07/04 Un mondo a parte ore 16, ore 18, ore 21 (prima visione)

Lunedì 08/04 Green border ore 21

Martedì 09/04 Un mondo a parte ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 10/04 Hopper - Una storia d'amore americana ore 21** (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

** Ingresso 10 euro

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Venerdì 05/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Sabato 06/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 07/04 Un mondo a parte ore 18 (prima visione)

Lunedì 08/04 Il maestro giardiniere ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 04/04 Ferrari ore 21

_____________________

Jolly Olginate

Venerdì 05/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Sabato 06/04 Un mondo a parte ore 21 (prima visione)

Domenica 07/04 Un mondo a parte ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 08/04 Ferrari ore 15, ore 20.45

Martedì 09/04 Hopper - Una storia d'amore americana ore 21 (prima visione)

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Domenica 07/04 May december ore 18.15, ore 21* (prima visione)

Lunedì 08/04 May december ore ore 21 (prima visione)

Mercoledì 10/04 May december ore 21** (prima visione)

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo

** in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano