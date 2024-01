Cinema: l'anno nuovo scatta sotto il segno delle prime visioni

L'anno nuovo comincia nel segno del cinema. Sono numerose le prime visioni in programma nel territorio, mentre tornano le rassegne di cineforum.

La trama di Wonder: White Bird

1942. Sara ha quindici anni e vive in Alsazia, cioè nella Francia non occupata. La presenza tedesca si fa però progressivamente sempre più forte e iniziano i rastrellamenti. Verrà salvata dalla famiglia di Julien, un ragazzo affetto da poliomielite, che lei prima teneva a distanza. Tra i due nasce una forte amicizia che si svilupperà nel corso del lungo periodo in cui dovrà restare nascosta. Wonder: White Bird è un film del 2024 diretto da Marc Forster. La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo a fumetti di R. J. Palacio A Wonder Story - Il libro di Julian. Il film è uno spin-off di Wonder con protagonista il personaggio dell'adolescente Julian Albans.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Due film di prima visione per la sala di Castello: oltre al nuovo di Ficarra e Picone diretto da Francesco Amato, c'è lo spin-off di Wonder.

Giovedì 04/01 Santocielo ore 21 (prima visione)

Venerdì 05/01 Wish ore 17 (prima visione)

Venerdì 05/01 Wonder: White Bird ore 21 (prima visione)

Sabato 06/01 Santocielo ore 18.45 (prima visione)

Sabato 06/01 Wonder: White Bird ore 16, ore 21.30 (prima visione)

Domenica 07/01 Santocielo ore 18.45 (prima visione)

Domenica 07/01 Wonder: White Bird ore 16, ore 21.30 (prima visione)

Lunedì 08/01 Wonder: White Bird ore 21 (prima visione)

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone il nuovo capolavoro dell'animazione giapponese del maestro Hayao Miyazaki. Una vertiginosa odissea in cui il cineasta rivisita i suoi film precedenti e rende omaggio alle sue influenze, un'utopia che fa i conti con la realtà e con tutte le cose destinate a scomparire. Al via la rassegna del martedì.

Giovedì 04/01 Il ragazzo e l'airone ore 21 (prima visione)

Venerdì 05/01 Il ragazzo e l'airone ore 21 (prima visione)

Sabato 06/01 Il ragazzo e l'airone ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 07/01 Il ragazzo e l'airone ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 09/01 Lubo ore 15, ore 21

Cenacolo Francescano

Mercoledì 10/01 Manodopera - Interdit Aux Chiens et Aux Italiens ore 15, ore 21

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Venerdì 05/01 Wonka ore 21 (prima visione)

Sabato 06/01 Wonka ore 21 (prima visione)

Domenica 07/01 Wonka ore 14 (prima visione)

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 04/01 Killers of the flower moon ore 21

Venerdì 05/01 Killers of the flower moon ore 21

Sabato 06/01 Wonka ore 21 (prima visione)

Domenica 07/01 Wonka ore 15.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 09/01 Comandante ore 21

Mercoledì 10/01 Comandante ore 15, ore 21

Auditorium Casatenovo

Sabato 06/01 Il ragazzo e l'airone ore 16, ore 21 (prima visione)

Domenica 07/01 Il ragazzo e l'airone ore 16, ore 21 (prima visione)

Cinema Bellano

Sabato 06/01 Wonka ore 17, ore 21 (prima visione)

Domenica 07/01 Wonka ore 17, ore 21 (prima visione)

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 04/01 Prendi il volo ore 15*

Giovedì 04/01 Ferrari ore 21* (prima visione)

Venerdì 05/01 Prendi il volo ore 18*

Sabato 06/01 Prendi il volo ore 18.15

Sabato 06/01 Come può uno scoglio ore 21 (prima visione)

Domenica 07/01 Prendi il volo ore 16.30

Domenica 07/01 Come può uno scoglio ore 21 (prima visione)

* Ingresso per tutti a 5 euro

Cineteatro Manzoni di Merate

Giovedì 04/01 50 km all'ora ore 21 (prima visione)

Venerdì 05/01 50 km all'ora ore 21 (prima visione)

Sabato 06/01 50 km all'ora ore 18, ore 21 (prima visione)

Domenica 07/01 50 km all'ora ore 18 (prima visione)

Lunedì 08/01 Anatomia di una caduta ore 15, ore 21

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 04/01 I pinguini di Mr. Popper ore 21

Jolly Olginate

Giovedì 04/01 Wonka ore 21 (prima visione)

Venerdì 05/01 Wonka ore 21 (prima visione)

Sabato 06/01 Wonka ore 21 (prima visione)

Domenica 07/01 Wonka ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Mercoledì 10/01 Cento domeniche ore 18, ore 20.45

Sala Sironi di Osnago

Sabato 06/01 Ferrari ore 21* (prima visione)

Domenica 07/01 Ferrari ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Domenica 07/01 Prendi il volo ore 16

* Proiezione con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo