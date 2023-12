Oltre 4 milioni di spettatori e 28 milioni di euro di incassi al botteghino per il film di esordio di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che continua a grande richiesta a imperversare nelle sale lecchesi. Così come Cento domeniche di Antonio Albanese, ormai in sala da diverse settimane. Sono loro i titoli protagonisti del "ponte" dell'Immacolata, con l'arrivo del kolossal di Ridley Scott Napoleon, interpretato da un magistrale Joaquin Phoenix, che scegliamo come consiglio fra le prime visioni.

La trama di Napoleon

La rapida e spietata scalata di Napoleone Bonaparte per diventare imperatore di Francia si scontra con la sua disfunzionale e volatile relazione con la moglie Giuseppina, il suo vero amore.

Il trailer

Lecco città

Palladium

Due prime visioni si alternano questa settimana: l'ormai "eterno" C'è ancora domani e Prendi il volo, film di animazione della Universal che racconta la storia di una famiglia di anatre alla ricerca di nuovi posti da esplorare, dedicato a famiglie ai più piccini. Conclusa la rassegna del giovedì, che ripartirà a gennaio.

Venerdì 08/12 Prendi il volo ore 16, ore 18 (prima visione)

Venerdì 08/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Sabato 09/12 Prendi il volo ore 18 (prima visione)

Sabato 09/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 10/12 Prendi il volo ore 16, ore 18 (prima visione)

Domenica 10/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Lunedì 11/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

_____________________

Nuovo Cinema Aquilone

Al Nuovo Aquilone prosegue la proiezione del nuovo film di Antonio Albanese, Cento Domeniche. Martedì appuntamento con il cineforum.

Giovedì 07/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Venerdì 08/12 Cento domeniche ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Sabato 09/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 10/12 Cento domeniche ore 17.30, ore 21 (prima visione)

Martedì 12/12 As Bestas ore 15, ore 21

_____________________

Cenacolo Francescano

Mercoledì 13/12 Cattiva coscienza ore 15, orer 21

_____________________

Nel territorio

ArteSfera Valmadrera

Sabato 09/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 10/12 C'è ancora domani ore 16.30 (prima visione)

_____________________

Auditorium Calolziocorte

Giovedì 07/12 Io capitano ore 21

Venerdì 08/12 Io capitano ore 21

Sabato 09/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 10/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Martedì 12/12 L'imprevedibile viaggio di Harold Fry ore 15

Mercoledì 13/12 L'imprevedibile viaggio di Harold Fry ore 15, ore 21

_____________________

Auditorium Casatenovo

Venerdì 08/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Sabato 09/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 10/12 C'è ancora domani ore 16 (prima visione)

Domenica 10/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

_____________________

Cinema Bellano

Giovedì 07/12 Napoleon ore 21 (prima visione)

Venerdì 08/12 Prendi il volo ore 17 (prima visione)

Venerdì 08/12 Napoleon ore 21 (prima visione)

Sabato 09/12 Prendi il volo ore 17 (prima visione)

Sabato 09/12 Napoleon ore 21 (prima visione)

Domenica 10/12 Prendi il volo ore 17 (prima visione)

Domenica 10/12 Napoleon ore 21 (prima visione)

_____________________

Cineteatro Cardinal Ferrari Galbiate

Giovedì 07/12 Mi fanno male i capelli ore 15, ore 21

Venerdì 08/12 Prendi il volo ore 16.30 (prima visione)

Venerdì 08/12 Killers od the flower moon ore 20.15**

Sabato 09/12 Prendi il volo ore 17 (prima visione)

Sabato 09/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 10/12 Prendi il volo ore 14.30, ore 16.30 (prima visione)

Domenica 10/12 Cento domeniche ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 11/12 Killers od the flower moon ore 20.30

Martedì 12/12 Cento domeniche ore 15*, ore 21* (prima visione)

Mercoledì 13/12 Io, noi e Gaber ore 15*, ore 21

* ingresso per tutti a 5 euro

** presentazione e commento di Gabriele Lingiardi, giornalista e critico cinematografico

_____________________

Cineteatro Manzoni di Merate

Giovedì 07/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Venerdì 08/12 Cento domeniche ore 18, ore 21 (prima visione)

Sabato 09/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Domenica 10/12 Cento domeniche ore 18 (prima visione)

Lunedì 11/12 A passo d'uomo ore 15, ore 21

_____________________

Cineteatro De André Mandello

Giovedì 07/12 Asteroid City ore 21

Sabato 09/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

Domenica 10/12 C'è ancora domani ore 21 (prima visione)

_____________________

Jolly Olginate

Giovedì 07/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Venerdì 08/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Sabato 09/12 Cento domeniche ore 16.30, ore 21 (prima visione)

Domenica 10/12 Cento domeniche ore 16.30, ore 20.30 (prima visione)

Lunedì 11/12 Una donna chiamata Maixabel ore 15, ore 21

_____________________

Sala Sironi di Osnago

Venerdì 08/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Sabato 09/12 Cento domeniche ore 21* (prima visione)

Domenica 10/12 Cento domeniche ore 18.15, ore 21 (prima visione)

Lunedì 11/12 Cento domeniche ore 21 (prima visione)

Mercoledì 13/12 Io, noi e Gaber ore 21

* con presentazione e commento della critica Maddalena Colombo