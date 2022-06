Ron in concerto ai Piani d'Erna

Ospite d'eccezione a Lecco: venerdì 15 luglio per la rassegna "Lecco Ama la Montagna" e nell'ambito della tournée celebrativa dei suoi 50 anni di carriera, Ron sarà ospite ai Piani d'Erna con un concerto gratuito, che inizierà alle 18.

Il cantautore 68enne nato a Dorno (Pavia) sarà accompagnato da una coppia di musicisti, per un concerto che si colloca all'interno del "Non abbiam bisogno di parole live tour" in programma dal 18 giungo al 10 settembre. Una tournée che cade nel decennale della scomparsa di Lucio Dalla, con una scaletta che ripercorre la lunga collaborazione tra i due artisti, con classici intramontabili, ma anche celebri hit che l'artista scrisse per molti e naturalmente le sue canzoni più recenti, che faranno parte del nuovo album di inediti che vedrà la luce in autunno.

Per assistere al concerto in quota, che si terrà a 5 minuti dalla stazione di arrivo della funivia dei Piani d'Erna, sarà possibile acquistare il biglietto serale di salita e discesa sul sito shopestate.pianidibobbio.com o sull'app Piani di Bobbio a partire da domani, venerdì 24 giugno, alle 14. In fase di acquisto sarà possibile scegliere la fascia oraria preferita: saranno a disposizione 3 slot da 1 ora, dalle 14 e fino alle 17.

"Promuoviamo la montagna con linguaggi diversi"

"La buona musica vuole essere protagonista dentro Lecco Ama la Montagna - sottolina l'assessore all'Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo - È possibile promuovere i nostri sentieri, i nostri rifugi e le camminate in compagnia delle guide utilizzando linguaggi differenti, in grado di unire la bellezza del paesaggio con la creatività degli artisti. Aspettiamo Ron per lasciarci emozionare in una notte d'estate all'ombra del Resegone con i suoi successi capaci di parlare a tante generazioni e uno straordinario tributo al maestro Lucio Dalla".

In caso di maltempo i biglietti di andata e ritorno verranno rimborsati automaticamente sulla stessa carta con la quale viene effettuato il pagamento, mentre il concerto si terrà nella stessa giornata del 15 luglio, ma con inizio alle ore 21, presso l'Auditorium della Casa dell'Economia di via Tonale 30 a Lecco. L'ingresso in Auditorium, per un massimo di 340 presenze, sarà libero, fino a esaurimento dei posti disponibili, senza alcuna prenotazione o prelazione.