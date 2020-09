Sabato, 12 settembre 2020 – ore 10.30/13.00 Auditorium – Palazzo Falck

P.za Garibaldi, 4 - Lecco

Convegno

Le Autonomie e l’Europa delle Regioni

«Il tema delle Autonomie, della Scuola e l'Europa delle Regioni sarà il filo conduttore del dibattito che si terrà sabato 12 settembre, dalle ore 10.30 presso l'auditorium di Palazzo Falck in piazza Garibaldi a Lecco - spiega Corrado Valsecchi, candidato sindaco -. Appello per Lecco e Alleanza Civica alzano lo sguardo e cercano di elevare la proposta politica su temi e argomenti che incidono pesantemente anche sul futuro della nostra città. Relatori importanti e qualificati prenderanno parte ad un dibattito che potrà essere seguito anche da remoto poiché la sala conferenze per questioni legate al distanziamento sociale non potrà contenere più di 30 persone».

Saluto:

Elisabetta Strada

Capogruppo Lombardi Civici Europeisti al Consiglio Regionale della Lombardia

Intervengono:

Piero Bassetti

Presidente di Globus et Locus e primo Presidente della Regione Lombardia

Giulio Ceppi

Architetto e Designer, Docente al Politecnico di Milano,

Membro della Commissione del Ministero dell’Istruzione per l’emergenza COVID

Giovanni Cominelli

Esperto di politiche dell’istruzione

Giancarlo Pagliarini*

Già Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

*collegato in videoconferenza

Laura Specchio

Gruppo consigliare Alleanza Civica per Milano del Comune di Milano Coordina:

Corrado Valsecchi

Candidato Sindaco “Appello per Lecco”