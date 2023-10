Prezzo non disponibile

Il Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) De Andrè di Lecco organizza corsi serali di informatica. Sono previsti i seguenti corsi.

corso base: gestione del PC, navigazione, e-mail

corso avanzato: approfondimento del corso base e messa in sicurezza del proprio Pc.

E inoltre è previsto anche un corso Icdl (ex Ecdl) articolato nei seguenti moduli:

modulo 1: nozioni di base

modulo 2: reti, navigazione

modulo 3: MS, Word

modulo 4: MS, Excel

modulo 5: IT Security

modulo 6: Presentation

modulo 7: Online Collaboration.

È possibile però iscriversi anche ai singoli moduli.

Il corso si terrà a Lecco in via Puccini n.1 il mercoledì nei seguenti orari: 18-19.30 e 19.30-21 e avrà inizio a ottobre.

Ogni corso prevede 15 incontri per un totale di 22 ore e 30'.

Il costo totale ammonta a 60 euro.

A partire dal 23 ottobre è possibile partecipare, senza impegno, a una prima lezione di prova. Per ulteriori informazioni aprire il seguente link.