La crociera del pianista sul piroscafo

Si tratta di una rivisitazione in chiave lariana de "La leggenda del pianista sull'oceano" a dare il titolo alla seconda crociera dell'estate 2020, organizzata dalla Navigazione Lago di Como per sabato 5 settembre 2020.

L'iniziativa vuole rendere omaggio al grande maestro Ennio Morricone, compositore della colonna sonora del celebre film, proponendo una speciale crociera a bordo del Piroscafo Concordia, storica imbarcazione del 1926 con propulsione a ruote garantita da una macchina a vapore e arredi interni mantenuti in stile liberty come all'epoca.

In questa elegante atmosfera si terrà un concerto dal vivo del maestro Marcelo Cesena, pianista e compositore brasiliano, che suonerà brani tratti dai grandi successi cinematografici del maestro Morricone e proprie composizioni.

Il programma prevede un suggestivo tour defilando la sponda occidentale del lago fino all'altezza di Lenno e rientro a Como lungo quella orientale, accompagnato da un gustoso aperitivo.

Info e costi

L'imbarco è previsto alle ore 170 al pontile n° 5 di Como con rientro alle ore 20. Il prezzo della crociera è di 49 euro tutto compreso. I biglietti sono disponibili in prevendita presso la biglietteria di Como Piazza Cavour e online al sito www.navigazionelaghi.it.

«Così si valorizza l'offerta turistica»

«I riscontri positivi della crociera dello scorso mese di luglio, che prevedeva un concerto del duo d'archi Kerem Brera ed Emma Santi, ci hanno spinto a organizzare una seconda iniziativa con la musica protagonista. Il prossimo 5 settembre sarà la volta del concerto del pianista Marcelo Cesena e l'occasione per rendere omaggio al compositore Ennio Morricone. Siamo convinti - afferma il direttore d'esercizio Paolo Mazzucchelli - che la musica, in abbinamento a una location d'eccezione qual è il Piroscafo Concordia in navigazione nella cornice del Lario al tramonto possa contribuire a incrementare il valore dell’offerta dell’intero Lago di Como sia per il mercato turistico sia per chi invece vive già sul lago. La stagione 2020 ha richiesto a tutto il territorio un particolare impegno per confermare il lago di Como quale meta di richiamo internazionale e Navigazione Lago di Como ha cercato di fare la sua parte, sia in termini di servizio pubblico di linea sia di iniziative speciali come questa».