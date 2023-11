Il prof scrittore Michele e il reading con la musica di David Bowie

"David Bowie, l’unica musica capace di ascoltare, più che essere ascoltata", afferma Cassandra, protagonista dell’esordio letterario del lecchese Michele Piatti "Favola di Bologna". Il romanzo, pubblicato nel 2023, non è solo un racconto umoristico e fantasy di formazione, un giallo infestato di fantasmi e una favola dark per notti insonni: è un crocevia, in bilico fra il rock e la maledizione, di storie di ieri e di oggi, mutevole tanto quanto i reading musicati che l’autore ha proposto, dentro e fuori la Lombardia, negli scorsi mesi.

Ascoltare dal vivo le avventure di Cassandra non è solo un’occasione per conoscere l’autore e il libro: è anche un modo per ripetere e reinventare la storia e le storie che vi sono contenute. A quasi un mese dalla riscrittura di "Quadri Partigiani" con l’Orchestrina Majakowski, al circolo Libero Pensiero di Rancio, Michele Piatti propone una nuova lettura pubblica, dal titolo BowieBologna.

L'incontro a ingresso libero

In occasione di un pomeriggio dedicato alla figura e alla musica del Duca Bianco, nella cornice dello storico negozio di dischi DiscoShop (via Carlo Porta 12), Michele leggerà due brani dal romanzo incentrati su Bowie, protagonista attivo delle vicende narrative di Cassandra. Oltre alle parole, a fare da padrona saranno i suoi brani più celebri, eseguiti alla pianola dal noto musicista lecchese Luca Pedeferri. Il reading a ingresso libero si terrà mercoledì 15 novembre alle ore 18 e rappresenterà anche un’occasione per dialogare con l’autore e acquistare il libro.

L'autore

Michele Piatti nasce nel 1996 a Lecco e vi ritorna nel 2022. In mezzo gli sono capitate svariate disavventure: ha vinto diversi concorsi letterari e ha scritto per varie testate di cultura; ha studiato filosofia, cinema e altri metodi per evitare il lavoro; ha camminato a lungo e militato nella compagnia teatrale I Perturbanti di Carlos Branca; ha fatto il giornalista a Roma e l’insegnante in Valsassina. Soprattutto, ha speso gli anni universitari a Bologna: proprio alla città, ai suoi misteri e alla sua intrinseca poesia dedica nel 2021 un podcast a episodi per la ferrarese Web Radio Giardino Aps. Nel 2023, Favola di Bologna è diventato un romanzo.

La trama del romanzo

Cassandra è una ventenne di provincia come tante: ascolta David Bowie, veste nero, odia democraticamente tutti e nutre un sincero interesse per i cimiteri di campagna. Ancora non sa perché proprio Bologna, di tutte le città universitarie, l’abbia chiamata a sé: ben presto, però, scopre come i portici della Rossa nascondano più di un mistero che reclama soluzione. Così Cassandra, fra surreali sessioni di studio, amori nati all’ombra delle Due Torri e nottate vagabonde, indaga nel cuore di tenebra della città: un oscuro limite in cui le epoche storiche collassano e si confondono. Cassandra, dopotutto, vede i fantasmi fin da bambina: è abituata alle stranezze.

Sullo sfondo, si agita la vera protagonista del racconto: una Bologna in bilico fra realtà e mito, con la sua festa mobile fatta di fuorisede sperduti, mimi felliniani, spettri di cantautori, statue di partigiani parlanti, filosofi scappati di casa, professori decadenti e artisti in perenne lotta con un mondo che non li vuole. Bologna ti accoglie e ti respinge come solo una vera casa sa fare. È feroce come solo la Storia sa essere. Può insegarti l’amore e cambiarti la vita, come solo Bologna può fare.