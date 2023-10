Acquarelli a Villa Bertarelli: territorio, colori e natura protagonisti a Galbiate

Territorio e natura protagonisti alla mostra "Acquarelli a Villa Bertarelli". A partire da oggi, venerdì 13 ottobre prende infatti l'iniziativa promossa da Confartigianato imprese Lecco in accordo con la Cartiera dell'Adda di Calolziocorte: l'inaugurazione dell'esposizione è in programma per le 17.30 nei giardini della splendida villa di Galbiate.

Mostre e laboratori con gli alunni

Villa Bertarelli ospiterà poi fino a domenica 15 la mostra personale di Angelo Gorlini (sabato dalle ore 9 alle 12 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17). Per domani, sabato 14, sono invece in programma le dimostrazioni e i laboratori a cura degli studenti della scuola secondaria di primo grado: i ragazzi dipingeranno sotto la guida degli allievi della scuola Gorlini.

Il palazzo municipale di Galbiate ospiterà poi dal 15 al 31 ottobre la mostra "Territorio e natura" a cura degli studenti della secondaria di primo grado: il pubblico potrà visitarla dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30, e il mercoledì dalle 15 alle 17. Tutta la cittadinanza è invitata.