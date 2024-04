Proroga data inizio laboratorio "il significato del gesto"

Dervio - Associazione ImmaginArti - Proroga data inizio laboratorio di teatro-danza “Il significato del gesto”

Al fine di raccogliere nuove adesioni e raggiungere il numero minimo di iscrizioni necessario per attivare il laboratorio di teatro-danza intitolato “Il significato del gesto”, la data di inizio, precedentemente fissata per lunedì 8 aprile è stata prorogata di una settimana; la nuova data è: lunedì 15 aprile. È quindi ancora possibile, entro domenica 14 aprile, iscriversi al laboratorio che si terrà a Dervio presso lo “Spazio Cultura COOP Dervio” (via Greppi - sotto la COOP) sede operativa dell’Associazione Musiculturale ImmaginArti.

Ricordiamo che il laboratorio, articolato in otto incontri di un’ora e mezza, si terrà sempre di lunedì dalle ore 20,30 alle 22 e sarà tenuto dalla danzatrice e coreografa Ines Ambrosini che si è diplomata presso l’Accademia Danza di Susanna Beltrami e perfezionata a Parigi presso il laboratorio di creazione artistica “Ménagerie de verre”.

Il laboratorio, rivolto alle persone che vogliono prendersi un po’ di tempo per sé, si propone di stimolare la consapevolezza della propria corporeità e di risvegliare l'immaginario personale.

Il costo è di 140 Euro comprensivo della tessera associativa annuale all’associazione ImmaginArti.

Per informazioni e iscrizioni:

email = info.immaginarti@gmail.com

Cellulari = 339-7337772 / 347-6276272