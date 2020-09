L'astronomia stupisce sempre, ma a volte lo fa in modi inusitati. Verità che sembrano talmente sorprendenti da sembrare impossibili, idee e pregiudizi consolidati che in realtà sono errori, e naturalmente bugie che paiono verità colate e fake news.

Sarà questo il tema della serata di venerdì 25 settembre al Planetario di Lecco, alle ore 21. Loris Lazzati accompagnerà in questo labirinto divertente di veri e falsi con un quiz. Una modalità nuova per gli spettatori che saranno quindi coinvolti con domande ma senza nessuna sindrome da palcoscenico. L'obiettivo, oltre a fornire qualche antidoto contro fake e inganni, è di toccare molti temi diversi in modo leggero nel tono ma ricco nei contenuti.

Info e biglietti

Per partecipare (biglietto intero 6 euro, ridotto 4) occorre prenotarsi alla mail

planetariolecco@gmail.com fornendo generalità di tutti i partecipanti e recapito telefonico o mail.

L'evento, dal titolo "Fake news e verità: l'astronomia che stupisce", è in programma venerdì 25 settembre alle ore 21. L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2.

Il numero di posti è limitato. I primi prenotati potranno seguire l'evento direttamente in sala conferenze; esauriti questi posti, vi sarà la possibilità di seguire l'evento con collegamento diretto in cupola; in quest'ultimo caso, verrete avvisati nell'email di conferma e il biglietto sarà comunque ridotto.