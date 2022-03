"Favoland" torna al Palladium con tre fiabe da non perdere

Ritorna la Compagnia del Domani con "Favoland" e una nuova serie di spettacoli teatrali dedicati ai più piccini. Dopo il successo ottenuto con il precedente ciclo (oltre 1.500 spettatori), la compagnia teatrale si presenta ora con tre nuovi spettacoli e altrettante fiabe messe in scena sul palco del Cineteatro Palladium di Lecco Castello. Si parte sabato 19 marzo (Festa del papà!) con “Il gatto con gli stivali” e si prosegue con “Hansel e Gretel” (26 marzo) per concludere con “Shrek" (2 aprile).

La Compagnia del Domani è giunta al suo diciottesimo anno di attività e a ben diciassette eventi teatrali e musicali prodotti, diventando un vero e proprio punto di aggregazione giovanile nella messa in scena di spettacoli allestiti in originale, a partire dalle musiche, dai testi e dalle coreografie. Il consenso ottenuto con i precedenti spettacoli fa ben sperare anche per questa nuova serie. Un appuntamento imperdibile per famiglie e bambini. Per chi volesse avere maggiori informazioni o procedere all’acquisto online dei biglietti, può visitare il sito www.compagniadeldomani.it