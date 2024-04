Ti piace cantare o suonare? A Vercurago c'è l'evento che fa per te

Cala il tris la Festa della musica targata Vercurago. Sono infatti già aperte le iscrizioni in vista dell'attesa manifestazione che si terrà il prossimo 21 giugno negli spazi dell'oratorio a due passi dalla Lecco-Bergamo. Dopo le edizioni 2022 e 2023 che hanno visto esibirsi sul palco vercuraghese diversi cantanti, musicisti e attori con set musicali di 30 minuti ciascuno, anche quest'anno lo staff organizzativo si è già attivato con l'intenzione di organizzare un'edizione 2024 ancora più corposa, coinvolgente e colorata.

"Il 21 giugno infatti,così come avviene in tutto il mondo, verrà dato spazio durante la tradizionale rassegna Oratorio in festa dell'oratorio San Giovanni Bosco di Vercurago, a tutti i musicisti che vorranno prendere parte alla Giornata internazionale dedicata alla celebrazione del mondo musicale" - fanno sapere gli organizzatori.

Tutti coloro che desiderano candidarsi come artisti alla festa della musica del 21 giugno 2024 a Vercurago possono inviare una mail all'indirizzo corgnali.roberto@alice.it oppure telefonare o inviare un messaggio whatsapp al numero 339 5313205 o iscriversi direttamente sull'apposito form cliccando qui.