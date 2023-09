Momento di festa per la Protezione civile degli Alpini

Penne nere in festa. Quindici squadre, per quasi 430 volontari attivi sul territorio lecchese, tre squadre specialistiche che operano anche a livello nazionale e altre tre speciali di livello sezionale. Sono i numeri sintetici dell'unità di Protezione civile "Sandro Merlini" della Sezione di Lecco dell'Associazione nazionale Alpini, coordinata dal consigliere sezionale Cristian Mornico. Unità che negli ultimi mesi è stata chiamata a intervenire più volte nella nostra provincia così come nella Romagna alluvionata, nella Sardegna dei roghi estivi o nel Milanese colpito dal maltempo.

Bilanci dell'attività svolta e progetti per il futuro saranno al centro della tradizionale "Festa della Protezione civile" in programma nella mattinata di domenica 1° ottobre al Centro operativo sezionale di Sala al Barro (via Monte Oliveto, Galbiate); presenti anche sindaci, rappresentanti delle istituzioni e autorità locali.

Un momento di festa che vedrà pure la cerimonia di consegna del "Premio Raffaele Ripamonti - Alpino dell'anno" alla penna nera distintasi per la propria azione nell'associazione ma anche e soprattutto a favore della collettività.

Il programma

Domenica l'appuntamento è per le 9.30 con l'adunata e l'ammassamento dei partecipanti; dopo l'Alzabandiera verrà celebrata la Santa Messa. Al termine la relazione del coordinatore dell'Unità di Protezione civile Ana di Lecco, Cristian Mornico, quindi gli interventi delle autorità e del presidente della Sezione Ana di Lecco Emiliano Invernizzi. A seguire la cerimonia di consegna del premio Alpino dell'anno e il rinfresco finale.