A Lecco debutta GeoCult, il primo festival delle geoscienze

A Lecco arriva il primo festival italiano delle geoscienze. Il Comune di Lecco - con il supporto di Regione Lombardia, Fondazione comunitaria del Lecchese onlus e Acinque - ha messo in piedi la prima edizione del Festival Nazionale delle Geoscienze GeoCult: quale città migliore di quella che ha dato i natali ad Antonio Stoppani, considerato il padre della geologia italiana? All'interno dell'Istituto cittadino che ne porta il nome è stato svelato il programma dell'iniziativa, che ha preso corpo a 200 anni dalla nascita dello scienziato. La Piccola farà da centro nevralgico, ma altri eventi saranno distribuiti sul suolo della città capoluogo.

Nel nome di Antonio Stoppani

“Non ci è parso che naturale scegliere questa sede per la presentazione - ha confermato il sindaco Mauro Gattinoni -. Stoppani nasce come autodidatta e crea una scienza, che oggi ci ricorda dell’importanza necessaria per parlare di ambiente, territorio e clima. In un festival tutti devono mettere qualcosa: parti divulgative ed empiriche che possano coinvolgere tutte le fasce d’età. Attorno alle geoscienze c’è anche un’industria, tutti gli aspetti sono attuali: questo festival vuol essere di buon auspicio”.

“L’idea è nata otto mesi fa durante un confronto con le associazioni e pian piano ha preso forma la proposta - ha spiegato Giovanni Cattaneo, assessore all'attrattività territoriale -. Tutto è stato possibile grazie alla dedizione del Comune, che ha fatto un lavoro straordinario per dare una proposta nuova e interessante alla città: lavoriamo sui corsi formativi, l’obiettivo è rendere un elemento d’interesse la fragilità del territorio, diffondendo delle buone pratiche”. La rete attivatasi “è molto ampia, vedere soggetti diversi dell’associazionismo ha fatto da stimolo: ricordo la collaborazione con Politecnico, Università Statale e le forze di primo intervento sul lago e in montagna”.

Intorno alla mostra “Il bel pianeta”, realizzata in collaborazione con Regione e Università Statale, sono stati creati i momenti di divulgazione e incontro, con 500 prenotazioni già arrivate da parte delle scuole anche per quanto riguarda la partecipazione ai laboratori. Prevista anche l’installazione di un campo base con Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Guardia Costiera ausiliaria e Protezione civile.

"Stoppani" come il nome dell'Istituto Comprensivo Statale 3 di via Grandi: “Confidiamo in un lascito importante ai nostri ragazzi, del resto la scuola ha sviluppato delle esperienze didattiche in linea con l’operato di Stoppani durante gli anni - ha confidato la dirigente scolastica Maria Pia Riva -. Ci viene lasciato uno spunto importante di riflessione: del territorio bisogna prendersi cura e va fatto conoscere ad altri”.

Cura e prevenzione del territorio

C'è spazio anche per le associazioni che montagna e lago, estremi che inglobano un'enorme quantità di sfaccettature, le conoscono e frequentano, quotidianamente: “Siamo attivi tutto l’anno nelle scuole, ma questa sfida ci verrà presenti al campo base per quattro settimane e lì esporremo le nostre attrezzature. La collaborazione con il Politecnico, invece, darà vita a una dinamicità all’interno di quello spazio”, ha commentato Monica Cameroni, responsabile del servizio comunale di Protezione civile.

Marco Anemoli, capo della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, gestisce la principale macchina per quanto riguarda l'ambiente montano: “Faremo partecipare i nostri speologi e geleologi, che conoscono lo stato di una roccia sempre più interessata da eventi atmosferici dirompenti. C’è anche una parte di prevenzione: il post Covid ha portato a un ritorno sulle nostre montagne, ma abbiamo riscontrato una non conoscenza verso territori, materiali e rischi; per questo motivo vogliamo arrivare ai giovani, anche per fare in modo che la parte social racconti bene non solo i territori, ma anche i rischi”.

Sul lago, invece, corrono anche le squadre guidate da Matteo Pasquadibisceglie, presidente della Guardia Costiera Ausiliaria: “Abbiamo tanti casi di mancata conoscenza del lago, vogliamo dare un colpo forte alla sicurezza e all’informazione attraverso questo festival. Abbiamo avuto in dotazione quattro natanti e facciamo tutto il possibile”.