Luigi Garlando presenta "Siamo come scintille"

Lo scrittore e giornalista Luigi Garlando incontra i ragazzi della scuola secondaria di primo grado a Mandello. L'appuntamento è per il 26 maggio alle ore 10 al teatro comunale De André di piazza Leonardo da Vinci, nell'ambito del ricco programma del Festival della letteratura.

Garlando è nato a Milano il 5 maggio 1962. Laureato in lettere moderne, muove i primi passi nel mondo dei fumetti. Approda poi a La Gazzetta dello Sport, dove scrive tuttora sia per il quotidiano sia per il supplemento SportWeek. È inoltre stato uno dei conduttori di Gazzetta TV.

Ha partecipato da inviato a due Campionati mondiali (Giappone-Corea del Sul 2002 e Germania 2006), due Olimpiadi e un Tour de France. È stato premiato dal Coni per la sezione inchieste e per il racconto sportivo. Scrive inoltre libri per ragazzi, trattando temi d'attualità, sociali e sportivi, perché - spiega - "non esistono temi da grandi e temi da bambini, ma esistono modi diversi per affrontarli".

Da ricordare il testo Per questo mi chiamo Giovanni, la storia di Giovanni Falcone raccontata a un bambino. Nel 2017 ha vinto il Premio Strega Ragazze e ragazzi. È un appassionato collezionista di copie in tutte le lingue della Divina Commedia.

"Luigi Garlando è già stato ospite lo scorso anno al nostro festival e ci ha regalato una bellissima serata presentando il libro L'album dei sogni o meglio la storia delle figurine Panini - spiega l'assessore alla Cultura Doriana Pachera - È qui per parlare con i ragazzi e presentare il suo ultimo libro, Siamo come scintille.

Il libro

Scià è una instapoint di 16 anni con 2 milioni di follower. Gregorio è uno scrittore di 50 anni con al suo attivo un solo romanzo di successo; ecco perché, quando arriva la proposta di un editore, accetta di fare da ghostwriter di Scià.