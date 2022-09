Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sarà l’ambiente il filo conduttore della quinta edizione di #leparolevalgono, il Festival Treccani della lingua italiana promosso ed organizzato da Fondazione Treccani Cultura e Comune di Lecco, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia, che verrà ospitato nella città manzoniana dal 7 al 9 ottobre.

Gli spettacoli in programma

Tre gli spettacoli inseriti nel programma. Venerdì 7 alle ore 20,30, presso l’aula magna del Politecnico, Concita De Gregorio ed Erica Mou metteranno in scena il reading Lettera a una ragazza del futuro. Sabato 8, invece, sempre alle 20,30 nell’aula magna del Politecnico, il musicologo e critico musicale Jacopo Tomatis dialogherà con la cantautrice Carmen Consoli, approfondendo il rapporto tra parole e musica. Domenica 9, infine, alle 11 a Villa Manzoni la cantante Chadia Rodriguez dialogherà con il docente di storia e filosofia Carlo Carabba proponendo alcuni dei suoi brani.

Informazioni utili

Durante ogni giornata, uno degli eventi in programma si svolgerà anche con interpretazione in lingua dei segni (LIS) e verrà trasmesso in streaming sulla pagina FB di Fondazione Treccani Cultura e sul canale Youtube TreccaniChannel.

Il Festival viene realizzato con il contributo del Comune di Lecco, di Intesa San Paolo, di Treccani Reti e di numerose realtà del territorio quali: Univerlecco, Acinque, Camera di commercio Como-Lecco, Linee Lecco, Fondazione Giancarlo Pallavicini, BCC Valsassina, Novatex, Confcommercio Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco.

Al Festival collaborano Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, SiMUL, Polis Politics e ISPRA.

Media partner sono Rai Radio 3, Rai Cultura e Fridays For Future Italia.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento disponibilità. Informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo:

www.festivaltreccanidellalinguaitaliana.it.