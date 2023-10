Il lungolago di Lecco si accende dei colori autunnali e si prepara ad accogliere la seconda di WOW FESTIVAL – Walk Of Wine, fiera nazionale del vino organizzata da Arte del Vino, che si terrà da venerdì 20 a domenica 22 ottobre.

A pochi passi dal centro città, WOW FESTIVAL – Walk Of Wine è la mostra mercato che offre un interessante quadro della produzione vitivinicola italiana grazie alla presenza di quaranta cantine e più di duecento etichette provenienti da tutta Italia.

Lo Stivale sarà rappresentato da un complesso mosaico di colori e profumi: dalle fresche e suadenti bollicine del nord Italia, ai grandi rossi piemontesi e toscani senza dimenticare i profumati bianchi del sud.

WOW Festival sarà un’occasione unica per entrare in contatto con i vignaioli, conoscere la loro storia e quella della loro azienda, avendo anche la possibilità di acquistare in loco le proprie bottiglie preferite: dal produttore al consumatore, senza intermediari. Oltre a un rappresentante dell’azienda, per ogni cantina sarà presente un esperto che racconterà ai visitatori le caratteristiche della singola etichetta.

E per rifocillarsi tra una degustazione e l’altra sarà possibile assaggiare un’ampia selezione di street food, grazie a otto stand pronti a preparare prelibatezze al momento. Anche in questo caso l’Italia sarà rappresentata da diverse specialità dello street food nostrano: gli arrosticini abruzzesi, il panino con la porchetta, la focaccia ligure, e infine una selezione di salumi e formaggi.

Ma non solo Italia, non mancherà un grande classico come l’hamburger (di carne e di pesce) insieme alle intramontabili patatine fritte. E per i palati più insaziabili sarà presente uno stand di cucina messicana.

Wow Festival Lecco – Walk Of Wine - Autumn edition

LUNGOLAGO DI LECCO

Lungolario Isonzo, Lecco

In caso di pioggia è previsto lo spostamento del festival a Palataurus

Viale Giacomo Brodolini, 35, Lecco

INGRESSI

GIORNALIERO:

Sabato 21 e domenica 22: dalle ore 12.00 alle ore 19.00

Biglietto 20 €, comprende: calice e taschina porta calice con degustazioni illimitate di oltre 300 etichette

SERALE:

Venerdì 20: dalle ore 17:00 alle ore 24:00

Sabato 22: dalle ore 19:00 alle ore 24:00

Biglietto 12 €: calice e taschina porta calice, 4 degustazioni

https://www.facebook.com/events/598711262458094?locale=it_IT