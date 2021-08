Navigare il Lario in tempo di guerra e resistenza

Il Museo della Guerra Bianca rilancia l’attività culturale del forte della Prima Guerra Mondiale meglio conservato in Europa ospitando due personalità di spicco della storia locale: Massimo Gozzi, collaboratore del Museo dell’Imbarcazione Lariana, e lo storico della Resistenza Pierfranco Mastalli, notissimo scrittore di vicende del nostro ramo del Lago.

In una serata in programma sabato 21 agosto alle 21 al Forte Montecchio Nord (ingresso gratuito, gradita offerta), i due storici dialogheranno con Marcello Villani su quella che fu l’importanza del Lago di Como per la produzione di naviglio sottile e anche per la costruzione dei famosi “maiali” (i siluri a lenta corsa cavalcati dai nostri incursori) della Seconda Guerra Mondiale e non solo.

Mastalli rivivrà la storia della navigazione in tempi di resistenza quando trasportare merci e munizioni via lago era vitale per alimentare le cellule partigiane della nostra zona.

Una serata da non perdere.

Prenotazione obbligatoria a info@fortemontecchionord.it

Ingresso solo con green pass.

