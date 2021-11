Arturo presenta le sue "Lettere d'amore stonate"

Giovedì 11 novembre il cantautore lecchese Arturo Fracassa presenterà in Biblioteca a Garlate il suo primo libro di poesie "Lettere d'amore stonate". Il volume, edito da Robin Edizioni, raccoglie 52 piccoli componimenti nati nel periodo del lockdown, parole che hanno trovato una strada diversa da quella musicale, canzoni "stonate" appunto parafrasando il titolo del volume.

Durante l'incontro, aperto a tutti, non mancherà la musica in una coinvolgente serata di letture, chitarra e voce in compagnia del poliedrico artista lecchese. L'appuntamento è per le ore 21 di giovedì 11 nella biblioteca civica Piera De Gradi in centro paese.

