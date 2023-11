Arpa e percussioni al Museo della seta in un concerto wifi che guarda al futuro

Nella serata di giovedì 30 novembre il Museo della seta Abegg di Garlate ospiterà il recital "Per il Tempo che Verrà”, un emozionante concerto per arpa e percussioni arricchito con live electronics e fruibile esclusivamente attraverso cuffie wifi.

Le musiche saranno magistralmente eseguite da Floraleda Sacchi, riconosciuta dalla critica come una delle più interessanti e talentuose arpiste sulla scena internazionale, e Vittorino Naso, eclettico musicista di indiscusso spessore artistico che, tra le altre, vanta prestigiose collaborazioni con i più importanti compositori di musica per film e teatro, come Franco Piersanti, Ennio Morricone, Nicola Piovani e Germano Mazzocchetti.

"Il fascino etereo dell’arpa di Floraleda Sacchi sposerà dunque la vibrante concretezza delle percussioni di Vittorino Naso in un emozionante concerto arricchito con live electronics e fruibile esclusivamente attraverso cuffie wifi - spiegano i curatori dell'evento - Il concerto si propone dunque di regalare agli spettatori un’esperienza sonora intensa, inusuale e coinvolgente. Sarà un’occasione perfetta per un pubblico curioso, sempre alla ricerca di nuova musica di qualità, e allo stesso tempo un esempio di spettacolo dal vivo in cui le tecnologie digitali arricchiscono la personalità degli strumenti acustici".

Il tour in luoghi iconici di architettura ex industriale

L’apertura alla contaminazione artistica si riflette inoltre anche nella scelta delle location dove avvengono le esibizioni del concerto, tutte in luoghi iconici di architettura ex industriale in Lombardia come, oltre al Museo della seta Abegg di Garlate, la Fabbrica del Vapore a Milano, l’Ecomuseo Terre d’acqua fra Oglio e Po di Viadana in provincia di Mantova e Il Filandone di Martinengo, nella Bergamasca.

L’evento è organizzato da Amadeus Arte, associazione culturale attiva nell’organizzazione di eventi, rassegne concertistiche, realizzazioni discografiche e supporto ad artisti, con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Garlate. La manifestazione è inoltre realizzata con il contributo di Life is Live, un progetto di @Smart con @FondazioneCariplo.

Si esibiranno due artisti di fama

Vittorino Naso, diplomatosi al conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha suonato con importanti orchestre (Santa Cecilia, Teatro dell’opera di Roma, Rai) nelle principali sale da concerto internazionali. Si è esibito come solista in Europa, Nord e Sud America e Asia presentando il suo ampio repertorio contemporaneo che include un originale ventaglio di autori, culture, tecniche e strumenti musicali. Sicuramente tutti, senza saperlo, lo hanno già ascoltato suonare in film come "La Vita è Bella", “Malena”, “Il commissario Montalbano” e decine di altre pellicole per le sue abituali collaborazioni con Franco Piersanti, Nicola Piovani, Ennio Morricone.

Floraleda Sacchi va oltre le convenzioni e gli stili come mostrano i suoi spettacoli, i suoi dischi, il suo repertorio, con decine di nuovi brani scritti per lei, e il suo uso di nuove tecnologie sull’arpa. Ha suonato come solista nelle principali sale da concerto del mondo, ha vinto 16 premi in competizioni musicali internazionali e vari riconoscimenti, tra cui un Latin Grammy categoria “Best Classical Album”. Senza dubbio - attraverso la musica che seleziona per i suoi concerti e con uno strumento così insolito e versatile come l’arpa - crea un’esperienza sonora intensa ed inusuale che regala emozioni.