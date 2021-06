Questa estate vogliamo sorprendervi con una bellissima novità!



GARLATE, UN PAESE DAL CUORE DI SETA

visita guidata itinerante: dalla vita contadina medievale alla vita operaia ottocentesca tra filande e ricchi palazzi.



Passeggeremo tra le antiche vie di GARLATE, alla scoperta di una comunità che viveva tra corti rurali di epoca medievale e settecentesche fabbriche di seta.

Dalla coltivazione della vite alla “coltivazione” del baco da seta, dalle povere donne operaie ai ricchi imprenditori “in giacca e cravatta”.

Questo viaggio ci condurrà all’interno della ex-Filanda Abegg dove vedremo e sentiremo i rumori delle macchine originali ancora funzionanti nella quale lavoravano più di 200 donne, richiamate ogni mattina dai fischi della macchina a vapore.

Visiteremo il cortile neoclassico del Palazzo del “sciur padrun”, il ricco imprenditore della seta Abegg, e poi ancora il palazzo delle “forestiere”, donne che venivano dalla Valsassina per lavorare alla fabbrica.

Scenderemo lungo il torrente che dava l’acqua ai pozzi e fiancheggeremo le mura, le finestre e i portoni che davano alloggio, da una parte, a contadini ed animali e, dall’altra, alla ricca borghesia ottocentesca.



GIORNO E ORARIO:

Tutti i giovedì di luglio alle 16.30.

Punto di Partenza: Civico Museo della seta Abegg di Garlate, via Statale 490



CONTRIBUTO RICHIESTO:

Adulti: 8€;

bambini e over 65: 6€;

gratuito sotto i 6 anni.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3319960890/ prenotazione@museosetagarlate.it

www.museosetagarlate.it



***

Il Museo è aperto tutti i weekend di zona gialla e bianca.

Sabato: dalle 14.30 alle 18.30;

Domenica: dalle 9.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.30.

Visite guidate in entrambi i giorni alle ore 15.30.



– Le aperture, gli eventi ed i laboratori sono realizzati grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding –

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...