Festa dei papà a Germanedo

Festa dei papà all'oratorio di Germanedo in occasione della ricorrenza di San Giuseppe L'appuntamento è in programma per sabato 16 marzo alle ore 20. Nel centro parrocchiale del rione lecchese verrà preparata ad opera dei volontari una gustosa cena con antipasto, primo piatto, secondo e contorno, dolce, acqua e vino, al costo di 25 euro a testa.

"Il ricavato verrà devoluto a favore delle attività dei nostri oratori" spiegano gli organizzatori. Le prenotazioni si raccolgono via whatsapp scrivendo al numero 333 1722046 (Betty) entro mercoledì 13 marzo.