Pizzata per le donne a Germanedo

Una pizzata per le donne in occasione della Festa di Sant'Agata. L'iniziativa si terrà nel rione lecchese di Germanedo sabato prossimo 3 febbraio. L'appuntamento è a partire dalle ore 19.45 in oratorio e i fondi raccolti andranno proprio a sostegno della parrocchia.

"Prepareremo la pizza con bibita, dolce e ceffè al costo di 16 euro - spiegano organizzatori e volontari - Tutto il ricavato sarà devoluto ai nostri oratori. Vi aspettiamo!". Per le prenotazioni alla serata è possibile contattare Sara (numero di telefono 335 6219014) ed Elena (348 7403313).