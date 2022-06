Giordana Bonacina presenta "La bambina invisibile" a Perledo

"Incontri con l'autore 2022" è la rassegna di incontri mensili che quest'anno sta animando l'incantevole terrazzo panoramico della Chiesa di San Martino di Perledo.

L'incontro del 26 giugno alle ore 18 avrà come ospite la maestra Giordana Bonacina, mandellese, insegnante alla scuola primaria di Lierna e tra i maggiori esperti di bullismo e cyberbullismo in tutta la Regione.

Bonacina presenterà al pubblico il suo ultimo libro La bambina invisibile, un libro contro il bullismo che ripercorre però le vicende dolorose della stessa autrice.

Un racconto autobiografico sulle violenze e sulle umiliazioni fisiche e psicologiche subìte in giovane età che però hanno fatto scaturire in lei un sentimento di rivendicazione positiva, volto alla sensibilizzazione altrui sull'annoso tema del bullismo e per il quale ancora oggi i giovani si ritrovano vittime.

L'autrice

Insegnante alla scuola primaria di Lierna, ma anche istruttrice di danza e fitness, ballerina, cantante, presentatrice e volontaria, Giordana non è nuova a progetti editoriali, avendo realizzato negli anni scorsi, insieme ai suoi studenti, due volumi proprio contro il bullismo, Bulli di sapone e Welcome to the jungle. È inoltre formatrice di Protezione civile nel gruppo A2A di Milano, con particolare attenzione al tema della sicurezza in internet.

La bambina invisibile è edito con la piattaforma di self-publishing Youcanprint ed è disponibile nelle principali piattaforme digitali (qui Amazon) e ordinabile in libreria.