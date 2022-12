Giostra di Natale: spettacolo per bambini dai 3 anni

Sabato 10 dicembre, alle ore 16.00 e domenica 11 dicembre, alle ore 11.00 e 16.00, a Campsirago Residenza va in scena lo spettacolo Giostra di Natale: in una fredda notte d'inverno Lucilla arriva cantando e portando sulle spalle una grande cesta carica di doni. Sono storie da raccontare che prendono forma attraverso oggetti di uso comune che nel gioco si trasformano: un mantello di pelo diventa un cane ingordo, un sasso una preziosa decorazione natalizia, una scatola la tana di un gatto curioso.

In una ritualità condivisa una magica giostra si compone e il Natale si festeggia con una storia per ridere, una storia per stare insieme, una storia per sognare.

Regia Anna Fascendini | con Sara Milani | suoni Luca Maria Baldini | produzione Campsirago Residenza

Informazioni e prenotazioni: T. 039 9276070 | Cell. 327 209 10 89 | M. info@campsiragoresidenza.it