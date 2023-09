Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Comitato gemellaggi di Abbadia Lariana propone una gita alla Palazzina di Stupinigi (To), una delle dimore reali dei savoia utilizzata durante l'attività "nobile della caccia": un capolavoro barocco di più di cento stanze di affreschi, arazzi, mobili intarsiati e sculture di pregio. Appuntamento al 22 ottobre.

Per questa regale opera barocca di Filippo Juvarra i lavori iniziarono nel 1729 per volere di Vittorio Amedeo II di Savoia. La dimora di caccia della famiglia sabauda, che si trova nell'omonima frazione alle porte di Torino, è sicuramente uno dei luoghi da visitare. Vero e proprio gioiello dell'architettura juvarriana con i suoi interno rococò, la palazzina è oggi spesso sede di eventi culturali, concerti e incontri.

La palazzina di caccia rappresenta uno dei luoghi simbolo della storia sabauda ed è sicuramente una delle cose da vedere a Torino assolutamente.

Dopo la visita ci si recherà in bus nella vicina Torino dove sarà possibile visitare in libertà la città capoluogo del Piemonte e pranzare, sempre in totale libertà.

Le quote sono di 45 euro per gli adulti, i ragazzi sino ai 16 anni pagheranno 39 euro; i giovani sino ai 6 anni 25 euro. Il rientro è previsto entro le ore 21. Ritrovo a Largo dei Pini ad Abbadia alle 7.30.

Le iscrizioni, entro il 4 ottobre 2023, si potranno effettuare al mercoledì sera (21-23) presso la sede del Comitato gemellaggi di Abbadia, in frazione Linzanico, in piazza Papa Giovanni XXIII o chiamando il 333 3667771 o via mail a comitato.gemellaggi.abbadia.lariana@hotmail.it.