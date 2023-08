Gran galà lirico al Lake Como Varenna festival

Undicesimo appuntamento con il Lake Como Varenna Festival. Mercoledì 9 agosto andrà in scena infatti il Gran galà lirico sinfonico: l'appuntamento è per le ore 21.15 sul sagrato della chiesa di San Giorgio (in caso di maltempo sala polifunzionale di via Roma). L'ingresso è libero.

Si tratta dell’appuntamento più prestigioso del festival varennese. Ospite per il secondo anno consecutivo dall’Ungheria, sarà la grande orchestra sinfonica Miskolc Symphony Orchestra composta da oltre 50 professori d'orchestra che - sotto la prestigiosa direzione del maestro internazionale Lorenzo Castriota - eseguiranno celebri arie e sinfonie tratte dal repertorio operistico.

Si alterneranno sul palco solisti d'eccellenza come la soprano Guzel Erhezen, il tenore Renzo Zulian e il baritono Giuseppe Altomare. Il programma prevede, tra gli altri, brani tratti da celebri opere di Verdi, Delibes, Giordano e Puccini.