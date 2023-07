Violino e pianoforte al Lake Como Varenna Festival

Quarto appuntamento per il Lake Como Varenna Festival. L'appuntamento è per venerdì 14 luglio alle ore 21.15 (ingresso libero): nel raffinato ambiente di Villa Cipressi sarà ospite d’eccezione la star del Kazakistan: la celebre violinista Aiman Mussakhajayeva, accompagnata al pianoforte da Sara Assabayeva. "La presenza della più grande violinista di tutto il Kazakistan - commentano gli organizzatori - rappresenta il fiore all’occhiello di questa IV edizione del Lake Como Varenna Festival: dopo il grande successo riscontrato nella scorsa edizione, anche quest’anno è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale".

Il programma si annuncia accattivante: E. Grieg sonata in do minore op.45 (allegro molto ed appassionato), P. De Sarasate Zigeunerweisen op.20 (moderato, lento, allegro molto vivace), T. A. Vitali Ciaccona in sol minore, C. Saint-Saens introduzione e Rondo capriccioso op.28 (andante malinconico, allegro ma non troppo, R. Gliere Romanza op.3.

Le due musiciste

Aiman Mussakhajayeva è tra le migliori esponenti della scuola violinistica del Kazakhstan ed esprime la sua personalità sia nell’attività artistica che in quella educativa. La sua crescita artistica è iniziata con N. Patrucheva alla Scuola di Musica di Baysseitova e nel 1983 si è brillantemente diplomata presso il Conservatorio di Stato “ ?ajkovskij” di Mosca nella classe del Professor V. Klimov, Artista del Popolo dell’Urss ed erede della scuola violinistica di David Oistrakh. Nel 1976 vince il prestigioso concorso di Belgrado e successivamente viene premiata anche al Concorso “Paganini” di Genova, al concorso di Tokio, al concorso “Sibelius” di Helsinki e al Concorso “?ajkovskij” di Mosca. La sua magistrale tecnica, la profonda conoscenza e la comprensione di stili diversi le hanno permesso di affrontare le più complesse composizioni per violino e di costruire un vasto repertorio che include compositori di tutte le epoche e stili.

Sara Assabayeva Shakirovna si è laureata alla V.A. Uspensky Republican Music School di Tashkent (Uzbekistan) dove ha studiato pianoforte con Movsesyants Eva Grigorievna. Si diploma poi al Conservatorio statale di Mosca Tchaikovsky, dove ha studiato con Victor Merzhanov. Vincitrice di vari concorsi pianistici, ha ottenuto diplomi come miglior accompagnatore nei concorsi di violinisti, violoncellisti, strumenti a fiato e cantanti. Dal 2001 insegna pianoforte ad Astana presso la Kazakh National University of The Arts dove dal 2003 al 2009 è stata capo del dipartimento dell'ensemble da camera e dal 2009 ad oggi è il capo del dipartimento di pianoforte. In duo con Aiman Mussakhajayeva ha suonato in tutto il mondo Kazakistan, USA, Canada, Brasile, Messico, Egitto, Francia, Svizzera, Italia, Austria, Francia, Cina, Russia, Ucraina, Macedonia, Turchia. Ha fatto parte della giuria di molti concorsi internazionali e ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali "Artista di onore del ministero dell’istruzione del Kazakhstan" e "Artista d’Onore del ministero della Cultura del Kazakhstan".