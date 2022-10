Halloween in corte. Tra giochi, spettacoli e truccabimbi

Sono tanti e si annunciano già come molto coinvolgenti e divertenti gli appuntamenti per la ricorrenza di Halloween in calendario sul territorio lecchese. Tra questi spicca l'iniziativa in programma a Olginate: "Halloween in corte" si terrà lunedì 31 ottobre nella frazione di Capiate.

Il programma della festa - aperta a grandi e bambini - prevede l'apertura della manifestazione per le ore 18 con giochi e truccabimbi. Alle 19 verrà poi attivato il servizio del punto ristoro. Alle 20.10 spettacolo di magia con il "Cappellaio Matto". La festa si terrà all'aperto (in caso di pioggia l'evento verrà annullato).

"Corri a prendere il travestimento, ti aspetta un gran divertimento" - è il motto degli organizzatori che invitano tutti a partecipare ad "Halloween in corte".