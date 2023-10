La festa di Halloween torna a Varenna. Tra il 28 e il 31 ottobre sono in calendario due appuntamenti tra la sala polifunzionale e la centralissima piazza San Giorgio per la cittadinanza e non solo.

Si parte con il magico allestimento del 28 e 29 ottobre, che verrà realizzato proprio in piazza San Giorgio presentando arco della felicità, zucca gigante e altro ancora. Il 31 ottobre, invece, dalle 16 alle 18 le porte della sala polifunzionale saranno aperte per truccabimbi, baby dance, gioco della zucca e merenda per tutti i presenti.