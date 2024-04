Il significato del gesto - laboratorio teatro-danza

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di Teatro Danza “Il significato del gesto” organizzato dall’Associazione Musiculturale ImmaginArti, che prenderà il via lunedì 6 aprile alle ore 20:30 a Dervio presso lo Spazio Cultura COOP Dervio in via Greppi (sotto la Coop).

Rivolto a tutte le persone che vogliono prendersi un po’ di tempo per sé per riscoprire con il proprio corpo le capacità e le potenzialità che ognuno di noi possiede e che talvolta sono assopite, il laboratorio, articolato in 8 incontri settimanali (tutti di lunedì e tutti dalle ore 20:30 alle 22), si propone di stimolare la consapevolezza della propria corporeità e di risvegliare l’immaginario personale attraverso l’analisi del gesto: cosa racconto con i miei gesti? Cosa mi racconta un gesto?

L’iscrizione al laboratorio prevede un costo di 140 € comprensivo della tessera associativa annuale a ImmaginArti.

Ad accompagnare gli iscritti in questa affascinante avventura sarà la danzatrice e coreografa Ines Ambrosini.

Diplomatasi presso l’Accademia Danza di Susanna Beltrami e perfezionatasi a Parigi presso il laboratorio di creazione artistica “Ménagerie de verre”, Ines è cofondatrice della Compagnia FRaGILePOeSIa. Dal 2009 collabora stabilmente con il Laboratorio degli Archetipi di Lodi sia in qualità di danzatrice, sia di insegnante di teatro danza.

Per informazioni e iscrizioni:

email = info.immaginarti@gmail.com

Cellulari = 339 7337772 / 347 6276272