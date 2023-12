Inaugurazione mostra didattica “Le vie del vetro sul Lario e nel Lecchese”

Venerdì 8 dicembre alle ore 17, presso lo Spazio Cultura Coop Dervio di via Greppi, sede dell'Associazione Musiculturale Immaginarti, si terrà l'inaugurazione della mostra didattica “Le vie del vetro sul Lario e nel Lecchese” curata da Marina Uboldi e impreziosita dalla performance della vocalista Daniela De Francesco.

La mostra resterà aperta sino a domenica 14 gennaio 2024 con questi orari di apertura:

sabato e domenica 10.00 -12.00; 15.00 -18.00 (altri giorni su appuntamento)

per info: info.immaginarti@gmail.com - Marco Bartesaghi 339 733 7772



La mostra è nata per il Museo Archeologico del Barro (Parco Monte Barro, Galbiate) creato per conservare e presentare al pubblico i reperti rinvenuti nel corso degli scavi archeologici dei Piani di Barra, dove è stato riportato alla luce un grande insediamento fortificato di epoca tardoromana e altomedievale, costruito al momento delle guerre tra Bizantini e Goti per il controllo del territorio prealpino, area strategica di accesso alla pianura padana.

Risultato di diverse ricerche sulla storia del vetro condotte nel 2022, proclamato Anno

Internazionale del Vetro dall’ONU, è composta da una serie di pannelli e da materiali originali.

Dapprima si sviluppano le tematiche della scoperta del vetro e delle tecniche di lavorazione antiche, con particolare riferimento all’età romana e altomedievale, documentata anche negli scavi di Monte Barro.

La ricerca sul territorio lariano ha portato poi a evidenziare alcune esperienze del tutto particolari. Innanzitutto la storia della vetreria di Fiumelatte, aperta dagli industriali Venini ai primi dell’Ottocento e funzionante fin oltre la metà del secolo XIX. La presenza di manifatture come quella di Fiumelatte è caratteristica della regione dei Laghi lombardi, e legata alla disponibilità di materie prime indispensabili per la lavorazione del vetro e di combustibile per l’alimentazione dei forni.

Le storie dei proprietari delle fabbriche e dei lavoranti, spesso immigrati dal centro Europa, hanno lasciato tracce ancora vive nei nostri paesi. Su questo argomento Marina Uboldi ha pubblicato il volume “Storie di vetro: La vetreria Venini di Fiumelatte e altre fabbriche nel territorio dei laghi lombardi”, edito nel 2016 dall’Associazione L. Scanagatta di Varenna.

Poi la poco conosciuta storia dei fabbricanti di barometri e strumenti scientifici, che

diede vita nella seconda metà del Settecento e nell’Ottocento a un consistente fenomeno di emigrazione dalle nostre terre verso il Centro dell’Europa e l’Inghilterra.

Un esempio di odierna realtà artigianale è costituito dalla produzione di addobbi natalizi, palle di vetro borosilicato e figurine soffiate ancora a mano e decorate ad una ad una dalla Ditta Gilardoni di Bellagio.



Gallery

Per la collaborazione e il prestito di alcuni oggetti si ringraziano: Glass Christmas Ornaments, Bellagio; Giovanni Rossi, Bellano; Elisabetta Sartori “Betty Bijoux”, Dervio; Augusto Panini, Como.