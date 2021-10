Incontro pubblico con il grande velista Torben Grael

Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di vela lecchesi. Torben Grael, il "genio" protagonista di tante imprese agonistiche fra le quali anche la Coppa America, sarà a Lecco in occasione del 46°/47° Campionato Invernale Interlaghi di vela.

Per celebrare la sua presenza il Panathlon Club Lecco, con la collaborazione della Società Canottieri Lecco, ha organizzato un incontro per giovedì 28 ottobre 2021. L'incontro, con ingresso libero, avrà inizio alle ore 18.30 in Sala "Don Ticozzi" a Lecco.

Un'occasione per conoscere la storia del grande velista brasiliano, da tutti apprezzato anche per le sue doti umane.

Il profilo

Il brasiliano è uno dei velisti più vincenti dello sport mondiale: ha infatti conquistato in carriera cinque medaglie in cinque edizioni differenti dei Giochi Olimpici (fatta eccezione per il 1992, da Los Angeles 1984 ad Atene 2004, e in quest'ultima fu portabandiera) e il titolo di campione del mondo in sei occasioni. Grael ha vinto la Louis Vuitton Cup 2000 in Coppa America ad Auckland a bordo di Luna Rossa nel ruolo di "tattico". Ha poi partecipato alla sfida finale dell'America's Cup, perdendo però contro Team New Zealand. Sempre con Luna Rossa ha gareggiato in Coppa America anche nel 2003 e 2007.

Torben Grael si è aggiudicato l'edizione 2009 della Volvo Ocean Race (la regata intorno al Mondo) al timone di Ericsson 4. Nel suo palmares anche due medaglie ai Giochi Panamericani con un oro nell'edizione del 1983 e un bronzo nel 1987. Nel 2009 è stato nominato velista mondiale dell'anno dalla Isaf (la Federazione Internazionale della vela), il più prestigioso riconoscimento conferito ai velisti.

