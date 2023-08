Incontro con l'autore: Andrea Vitali a Introbio

Prezzo non disponibile

Lo scrittore Andrea Vitali presenta il suo ultimo romanzo dal titolo "Genitori Cercasi" in Valsassina. L'appuntamento, aperto al pubblico, è in programma per domani - mercoledì 9 agosto alle ore 21 - a Villa Migliavacca di Introbio, presso la biblioteca comunale. Seguiranno vendita e firmacopie dal libro da parte del noto autore. Tutta la cittadinanza è invitata.