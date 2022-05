Nuove prospettive di jazz europeo a Varenna

Nuove prospettive di jazz europeo nella perla lecchese del lago di Como. Varenna ospiterà infatti il concerto di chitarra e pianoforte con Flavio Minardo e Arrigo Cappelletti. L'appuntamento è in programma sabato 28 maggio alle ore 21 presso la chiesa di San Giovanni, nella piazza principale di ingresso al paese.

"Nel corso della storia del jazz pochi sono stati i casi di duo pianoforte chitarra che abbiano funzionato - spiegano gli organizzatori della serata promossa dal Comune - con alcune importanti eccezioni fra cui il sempre citato duo Bill Evans e Jim Hall e il duo Bill Frisell e Fred Hersch. Ora Arrigo Cappelletti (pianoforte) e Flavio Minardo (chitarra), collaboratori da anni in svariati progetti al di là dei generi, in particolare in quello di Cappelletti sul fado portoghese (Terras do Risco, Amiata, 2002) e quello in quartetto con Giulio Visibelli e Steve Swallow (Little Poems Poems, Splasch, 2001), senza dimenticare il cd da loro realizzato in duo su temi originali (Partire, MAP, 2004), tornano a questa formazione, coniugando libera improvvisazione, ascendenze etniche e un lirismo di marca europea".

Il concerto che potrà essere apprezzato dal pubblico di Varenna alterna composizioni originali, soprattutto di Cappelletti, con omaggi a compositori come Kenny Wheeler, Steve Swallow, Andrew Hill che hanno aperto il jazz a nuovi universi ricchi di poesia e di mistero. (Sotto, la locandina dell'evento)