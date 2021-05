Incontro online venerdì 14 maggio organizzato dall'associazione meratese "La Semina" con il professor Franco Minonzio. Appuntamento alle ore 18 con "Un suicidio a fior d'acqua di Antonio Ghislanzoni: una tagliente immagine di Lecco in un romanzo dimenticato".

Qui il link per partecipare

Franco Minonzio

Franco Minonzio (Lecco, 1955). Laureato in Lettere Classiche con una tesi sul Teeteto di Platone, già professore di ruolo nei Licei (ha insegnato a lungo a Lecco presso il Liceo Scientifico “G.B. Grassi” e il Liceo Classico “A. Manzoni”), nel 2014 ha conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale all'insegnamento universitario, ed oggi è Direttore editoriale di Polyhistor Edizioni. Filologo classico, storico della scienza, studia la mediazione della scienza antica nel Rinascimento e la metodologia della storiografia cinquecentesca (Giovio, Guicciardini, Varchi, Vasari). Su Giovio ha pubblicato, tra l'altro, l’edizione in traduzione italiana degli Elogia: Elogi degli uomini illustri, Torino, Einaudi, 2006; l'edizione del Larius: Descrizione del Lario, Milano, Il Polifilo, 2007, l'edizione critica del Dialogus: Dialogo sugli uomini e le donne illustri del nostro tempo, 2 voll., Torino, Aragno, 2011, e l'edizione critica di Benedetto Varchi, Gli errori del Giovio nelle Storie, Manziana, Vecchiarelli, 2010. Ha pubblicato per Polyhistor Edizioni il volume La «mala guerra». Da Medeghino a Marignano: come si diventa ciò che si è (2020).