Dopo qualche mese di pausa riprendono gli incontri/laboratorio del Gal Quattro parchi Lecco Brianza per condividere informazioni e novità sulla cura degli oliveti nella provincia di Lecco.

Si torna con un appuntamento doppio, due incontri dedicati alla lotta ai parassiti.

In entrambi gli incontri la prima parte del programma si svolge "in aula" per parlare di mosca e parassiti emergenti; si passa poi "in campo" per le esemplificazioni dei metodi di monitoraggio e di lotta.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti.

Il programma

Sabato 22 luglio appuntamento alle 9 presso l'Agriturismo Cascina Don Guanella

Piazza Rosè n. 3 - Valmadrera

Domenica 30 luglio appuntamento alle 9

presso la sede della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio Palazzo Giallo

Via Regina Levante n. 2 - Gravedona

Per iscrizione: comunicazione@galleccobrianza.it

Per maggiori informazioni: www.galleccobrianza.it