Anche tu non ami i finali scontati delle favole che ci raccontavano da bambini o che tu stesso racconti ai tuoi figli? L'occasione per provare a 'riscrivere' le favole sarà offerta da un laboratorio di scrittura tenuto dal giornalista lecchese Stefano Bolotta.

'Favole storte' sarà incentrato su due appuntamenti, per un totale di quattro ore di divertimento puro in cui si lavorerà sulle favole più note, da soli e in gruppo.



"L'11 aprile e il 2 maggio riscriveremo questi 'classici' a modo nostro, con licenze decisamente originali - spiega - Il laboratorio sarà in presenza e online per chi volesse partecipare".

Il costo è di 36 euro. Si possono utilizzare eventuali accessi ai laboratori di Creatività scrittoriale già acquistati in precedenza per la stagione 2024.

Per informazioni stefano.bolotta@gmail.com, 3398255546.