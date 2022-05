"Ul mort l'è viv" al Lavello

Commedia brillante al Lavello. Nel suggestivo scenario del monastero calolziese andrà in scena la rappresentazione dal titolo "Ul mort l'è viv". L'appuntamento è in programma per venerdì 27 maggio alle ore 21. L'ingresso è libero e aperto a tutti. La serata è organizzata dagli "Amici del teatro e dello Sport" e dalla Fondazione di Santa Maria del Lavello.

La commedia brillante dialettale, in due atti, è liberamente ispirata a "Il morto è vivo" di Oreste De santis. Lo spettacolo si terrà all'aperto e in caso di brutto tempo verrà rinviato a data da destinarsi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il monastero del Lavello al numero: 0341 1590101.